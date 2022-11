Dicotomías

Séneca disertaba sobre como alcanzar a vida feliz, pero tamén foi titor de Nerón e gobernante na Roma do “dereito” de conquista e da escravitude. Alexis de Tocqueville, o gran intelectual da democracia americana, deixou escrito que as ansias de igualdade dos negros levarían a unha guerra de exterminio contra a supremacía branca. Así mesmo, desprezaba á emerxente clase traballadora e os seus desexos democráticos, que eles chamaban socialismo.



Na actual Comunidade de Madrid a Constitución pódese considerar suspendida de facto. A rexión española máis rica é tamén a máis desigual. Ayuso négalles o seu dereito á saúde e mira para outro lado para non ver as ringleiras da fame, atendidas polas asociacións veciñais ante a inacción do seu goberno autonómico. Pero Feijóo, “o moderado”, considera a Pedro Sánchez “traidor” e responsable de todos os males de España.



En Ferrol, a oposición obstaculiza a labor do goberno municipal socialista pero sempre todo é culpa do alcalde Ángel Mato. Incluso de que peche algún comercio, que resulta ser agraciado coa solidariedade do líder da dereita local que tivo na súa man unha maioría absoluta, sen ningún beneficio para a cidade. Será Mato culpable do cambio climático?