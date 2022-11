El delito de sedición

El 3 de octubre de 2021 defendí en esta columna la necesidad de eliminar los delitos de rebelión y de sedición de nuestro código penal. Decía que los independentistas catalanes atropellaron la legalidad y debían ser juzgados, pero en base a otros cargos penales, y en eso está la reforma que prepara el gobierno, para disgusto de un Puigdemont que ve más cerca su repatriación, y de un PP que estaba en las berzas cuando ocurrió el incendio, y que ahora critica a los bomberos cuando ya sólo quedan rescoldos. El resumen básico es que se ha roto la unidad entre los independentistas, que entre los catalanes desciende la crispación y aumentan los partidarios de seguir en España, y que las derechas vuelven a demostrarnos que saben lancear muy bien a los muertos. No se puede salvar a España si no está en peligro, así que me pregunto que harán cuando ETA se disuelva y llegue la Paz al País Vasco.