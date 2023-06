Un concierto singular

Debo confesar que, desde niño, me gustó la música militar. Recuerdo que, cuando vivía en la calle Galiano, la Banda de Música del Regimiento de Infantería “Mérida” nº 44, solía bajar al centro de la ciudad, por dicha calle, en las fechas militares señaladas, a tambor batiente y sonando la música militar, de piezas que luego supe que eran de origen germano, como “Bajo la Doble Águila”, o propiamente españolas, como “El sitio de Zaragoza”, u “Orgía Dorada”. Nunca sonaban las marchas estadounidenses de John Philip Sousa, que luego se prodigaron en las unidades de música militares españolas. No olvidemos que corrían los años 1950-60.



También recuerdo que, durante un tiempo, la música del Tercio Norte de Infantería de Marina solía celebrar conciertos públicos en el Quiosco de la Música del Cantón, a los que asistía bastante gente, aunque, con posterioridad, cesaron de forma abrupta y sin explicación, que yo recuerde. No estaría de mas que, tanto las autoridades navales y municipales ferrolanas recuperasen esa tradición musical militar, en bien de la cultura castrense.



Cuando regresé a Ferrol, hace ocho años, durante una Semana Santa, volví a escuchar a la Unidad musical de la Infantería de Marina ferrolana, que entonces dirigía un joven teniente director, llamado García Cortizas. De nuevo la volví a escuchar, durante un concierto de Navidad, en la iglesia Castrense de San Francisco, y allí el mencionado director me sorprendió con un repertorio navideño muy europeo y una selección de piezas de música de cine, que me proporcionaron pistas por donde iban sus gustos musicales. Luego supe que las bandas sonoras cinematográficas le gustaban mucho.



El pasado jueves, en el Auditorio ferrolano, se celebró el tradicional concierto del “Día de las Fuerzas Armadas 2023”, a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte. Bajo la batuta del ya comandante director, Luis García Cortizas, la agrupación musical militar interpretó un variado programa, “viajando” a través de las historias de las batallas en las que intervinieron las fuerzas armadas españolas. Los intermedios entre las piezas musicales fueron amenizados mediante la proyección de un excelente reportaje, con magnificas imágenes de cuadros, objetos o fotografías referentes a las batallas mencionadas, con la voz y la narración de la señorita Bustamante.



Estas batallas abarcan desde las acciones militares de los Tercios españoles en las tierras de Flandes, pasando por la gesta de los navíos del almirante Oquendo contra la flota holandesa, además de la Guerra de la Independencia, con especial atención al propio 2 de mayo madrileño o a los sitios del ejército francés a Zaragoza o Cádiz, y las campañas coloniales ligadas al fin del Imperio español, localizadas, en esta ocasión, en la isla caribeña de Cuba. Fueron diversos los compositores que pusieron fondo musical a estas batallas, que van desde Ludwig van Beethoven, Roig, Chueca, Outdrid, Holst y Serrano.



Remató propiamente el concierto con la obra compuesta por el propio director de la Unidad de Música ferrolana, García Cortizas, relativa a una batalla muy singular, como fue la entablada por nuestras Fuerzas Armadas contra el COVID 19, con la que fue la “Operación Balmis”.



También debemos destacar la brillante participación del tenor Víctor Ángel Beneito, con una brillante interpretación de la “Canción del Soldado”. El comandante García Cortizas ofreció al público una “propina”, interpretando una pieza de musical irlandesa, de profundo sabor celta, tan común con nuestras propias raíces gallegas. Finalizó la actuación de la Música del Tercio Norte, con el tradicional “Banderiza”, coreado y palmeado por el numeroso público asistente, entre el que estaban las primeras autoridades militares, civiles, eclesiásticas ferrolana, además de familiares e invitados diversos. En definitiva, fue un trabajo bien hecho, por lo que felicitamos a sus organizadores. Es la tradición.