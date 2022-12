¿Callaréis todos? ¿Hasta cuándo?

Hay preocupación generalizada por la situación política, por la degradación de las instituciones, por la elaboración defectuosa de leyes que causan efectos perversos, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad, por la elaboración de leyes “ad hominem” para beneficiar a unos pocos a cambio de votos, por la incapacidad para alcanzar consensos, por la división de la derecha y por la fragmentación de la izquierda. Pero hay algo peor que todo eso: el silencio de muchos. “Callar es peor; todas las verdades silenciadas se vuelven venenosas”, decía Friedrich Nietzsche.



Es estruendoso el silencio de ministros, diputados, presidentes autonómicos, barones, diputados autonómicos, miembros de la Ejecutiva y del Comité Federal, concejales, militantes y votantes socialistas ante las decisiones que está tomando el presidente Sánchez que, en lugar de hacer callar a los que provocan problemas, a los que intentaron un golpe de Estado o a los que quieren irse de España, cambia las leyes para favorecerles y para que puedan volver a intentarlo, sin sufrir el peso de la ley. El Parlamento es un puro trámite porque lo que aprueba se negocia fuera de sus muros. Y los diputados callan. Sánchez no quiere un TC independiente y libre, sino sumiso y dispuesto a legitimar sus decisiones. Su actual presidente lo ha puesto voluntariamente en situación de vegetación pasiva y los futuros nuevos miembros, entre ellos un exministro de Justicia y una exalto cargo de Presidencia, saben que no van a ser elegidos para hacer cumplir la Constitución sino para votar lo que favorezca al actual Ejecutivo. Y ellos y sus magistrados callan. Y el Poder Judicial agoniza, en parte por culpa del PP y en parte por voluntad expresa y amenazadora del Gobierno. Y sus vocales se resisten, pero callan.



El presidente que antes de ser elegido se comprometió a acabar con la corrupción, indulta a los golpistas y acuerda con ERC hacer una ley a medida de sus dirigentes sediciosos para que la malversación no sea “tanto” delito si uno no se beneficia “mucho” del uso delictivo de los fondos públicos. Y si eso beneficia a Griñán –que sigue sin entrar en la cárcel a pesar de que lo han ordenado los jueces–, tanto mejor. A los Ministerios inútiles, la mayoría, a la ocupación y utilización descarada de instituciones como el CIS o RTVE, se suma ahora el proyecto de eliminar el mérito y el conocimiento para el acceso a los cuerpos de élite de la Administración del Estado, lo que dará paso a colocar a los amigos y a los “fieles”. Las “puertas giratorias” funcionan mejor que nunca y las cesiones a ERC, Bildu o el PNV crecen y afectan a asuntos centrales de la dignidad de la democracia. Y todos, desde los pocos ministros que pensábamos que no podían permitir eso al último militante o votante del PSOE, callan.



Dice Timandra, la protagonista de la obra del mismo nombre de Theodor Kallifatides que “en un principio me había cegado el oropel externo de la vida política, los epatantes discursos, las concentraciones entusiastas, las grandes promesas. Después, sin embargo, vi todo lo demás, la mezquindad, los engaños, las traiciones, las promesas olvidadas, las mentiras, las retóricas vacías, el interés personal, las venganzas...”. Voltaire dijo que “la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”. ¿Hasta cuándo este estruendoso silencio en las filas del socialismo?