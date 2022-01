Levamos uns anos que temos o tempo “un pouquiño mareado”. Na mesma semana temos xeo, frío, calor e auga, manga curta e dobre. Resulta rechamante que nestas datas, acabadas de nadal, a estes “días primaverais” por momentos, todos – prensa incluída – dámoslles a etiqueta de “bon tempo”. Lonxe quedan aqueles invernos rigorosos, onde comezaba a chover en setembro e non paraba até o mes de xuño.



Así vese, novamente, a importancia da linguaxe e a nosa subxectiva visión de curto prazo. Baixo este traxe, en Ferrol, non somos quen de ver que tamén estamos a padecer unha situación de crise climática. Afortunadamente, aínda non azoutan os fenómenos medioambientais doutras zonas do país.



O que si, xa afecta á nosa vida. Díganllo, por exemplo, ás xentes do campo coas colleitas queimadas, ou nós mesmos, que –ante esta confusión de estacións– non sabemos que roupas poñer ou comprar para o día seguinte.