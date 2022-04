Persistir. Xa saben aquelo de quen a persegue a consegue. Por iso é tan importante seguir coa promoción da candidatura “Cidade de Ferrol. Porto da Ilustración”. E as novas cinco iniciativas que propón a concelleira Eva Martínez van nesa liña. Pero, permítanme pararme nunha que pode parecer a máis cativa, a confección de barquiños de papel para, desde unha situación axeitada, botalos ao mar coas mensaxes da cidadanía.



E permítanme unha confesión: gústanme. Non sei se é algo que queda do neno que hai moito tempo atrás fun. Pero, si. Eu era de barcos de papel que botaba en calquera charco da rúa da miña casa. Supoño porque teñen a virtude de levar como tripulación os soños. E Ferrol necesita tamén soñar, porque para chegar a algures, antes hai que saber dos mares que levaranos a bo porto. Si, o Ferrol da Ilustración e do Patrimonio Mundial da Unesco. Somos o que soñamos e o camiño que facemos.