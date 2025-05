A vida oculta do popularmente coñecido como Cid Campeador chega da man de Francisco Narla a Neda

“O bo vasalo” ou “El buen vasallo”, xa que a obra foi editada nos dous idiomas, darase a coñecer mañá venres, ás 18.30 horas, na biblioteca municipal do concello de Neda cunha visita excepcional.

Trátase do escritor lucense Francisco Narla, que presentará a súa novela histórica que xira arredor da figura do Cid Campeador. A súa lenda superou ao personaxe, algo que pretende reverter este piloto e escritor, destapando tramas da súa vida real como a relación que tiña co seu misterioso fillo varón. Esta é a súa décima publicación, que vén despois de éxitos sonados como “Assur”, “Ronin” ou “Laín. El Bastardo”.