Malestar por la falta de seguridad en las obras del centro de salud de Neda

Vecinos y vecinas del municipio de Neda mostraron este jueves su profundo malestar por cómo se están llevando a cabo las obras de reparación de la cubierta y las fachadas en el centro de salud del municipio. Tal y como explicaron a este Diario, los operarios de la firma adjudicataria comenzaron a retirar parte de las antiguas placas de fibrocemento del tejado “con los usuarios entrando y saliendo de las instalaciones”.



Esta situación, indicaron los pacientes, “podría implicar un riesgo por la presencia de amianto” no solo para los usuarios del centro sanitario, sino también para los propios trabajadores “que tampoco tenían el traje adecuado para realizar estas tareas”, denuncian.

Operarios bajando las placas I Cedida

Algunos de estos vecinos llegaron a cancelar sus citas médicas y a trasladar sus quejas a personal municipal presente en las instalaciones –al arquitecto técnico y algunos ediles–, aunque desde el Concello apuntan a que las obras son competencia de la Xunta de Galicia. También pusieron en conocimiento de la Guardia Civil los hechos, así como de la Consellería de Sanidade, y presentaron hojas de reclamación en el centro de salud.



“Estaban bajando las uralitas en la entrada, en la propia puerta. Me parece algo muy grave. Si esto lo hace un particular, si quita una uralita de una bodega, le llega una multa. Pero que en el propio centro de salud se estén haciendo las cosas así es el colmo”, apunta otra vecina.

Cubierta y fachada

Como se recordará, la Consellería de Sanidade adjudicó a mediados de diciembre del año pasado a Alvare y Llago S.L. la citada intervención, por un importe de 113.729,72 euros.

Los trabajos consisten en la colocación de placas bajo teja de fibrocemento sin amianto y en la cobertura de teja cerámica curva. De manera paralela a la ejecución de la nueva cubierta, se sustituirán los canalones y bajantes colocando otros de aluminio prelacado.



La reparación de la fachada se realizará picando el revestimiento monocapa existente, saneando y reforzando previamente los voladizos, además de proyectar un nuevo revestimiento. Una vez realizadas las reparaciones, se procederá a pintar y sanear los interiores. Tal y como figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses.

Plan de prevención específico

Por su parte, desde el Área Sanitaria de Ferrol apuntan a que la contratación de las obras “conta cos documentos necesarios para a tramitación do mesmo, entre os que se atopa o proxecto técnico”.

En este sentido, remarcan que antes de la ejecución de las tareas “procedeuse á aprobación dos documentos esixidos polas diferentes normas, entre os que se atopa o Plan de Seguridade e Saúde. As placas a substituír non requiren da elaboración dun Plan de Prevención Específico. Laméntanse as incomodidades que a convivencia cunhas obras de mellora podan supoñer para os e as pacientes”, indican desde el Área Saitaria de Ferrol.