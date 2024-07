Los vecinos de Narón tendrán un mes más para presentar alegaciones del nuevo PXOM

El pleno de la corporación naronesa (en una sesión extraordinaria) dio luz verde este martes a la ampliación de un mes del plazo de alegaciones derivado de la exposición pública del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Se trata de una petición planteada por los grupos de la oposición.



“Despois de consumidos 55 días da exposición pública, seguimos atopando persoas que non teñen a información suficiente, polo que é necesario brindar a oportunidade á cidadanía a información necesaria para contibuir ao desenvolvento dun plan de urbanismo xusto e solvente”, apuntó el popular Germán Castrillón en su intervención.



Por su parte, la nacionalista Olaia Ledo remarcó que “é importante que todos e todas entendamos que un PXOM é un proxecto moi complicado, onde se dan moitas casuísticas e difícil de entender incluso para persoas que traballan sobre estes temas, polo que necesita unha atención aparte”, remarcando que el documento “debe estar unido ao plan de mobilidade”.



Por su parte, el edil y presidente de la comisión de seguimiento del Plan de Urbanismo, Manuel Ramos, afeó a los grupos de la oposición el hecho de que “teñan que recorrer aos medios de comunicación para reclamar unha ampliación do plazo de exposición do PXOM cando todos os traballos e trámites realizados ata o momento foron pactados con todos os grupos políticos de esta corporación e aprobados por unanimidade no pleno do mes de abril. O lóxico tería sido falalo previamente con nós, podendo incluso telo aprobado no pleno do mes pasado”.

Barrios y parroquias

El Concello llevó a cabo entre los meses de mayo y junio una serie de reuniones informativas en los barrios y parroquias de la localidad (tanto de la zona urbana como de la rural), en las que tomaron parte miembros del ejecutivo y del equipo redactor.



Ramos recordó que se facilitó a los vecinos y vecinas una serie de modelos de alegación y se habilitó la atención individualizada en la casa consistorial, en horario de mañana y de tarde, para que los residentes pudiesen plantear sus dudas con respecto al nuevo texto. “Fíxose un importante esforzo para facilitar a consulta da documentación gráfica, xerando un visor que permite consultar os planos de ordenación con solo marcar a referencia catastral”, añadió el edil.



En la sesión plenaria se abordó además la propuesta de los populares para que el ejecutivo naronés y el equipo del PXOM trabajen con la Consellería de Medio Rural en la regulación del suelo rústico de protección forestal. En este sentido, desde el Concello recuerdan que la situación de este tipo de suelo deriva de la lei aprobada pola Xunta de Galicia en 2016, “sobre a que non se informou á veciñanza por parte do equipo redactor nin do goberno autonómico, como si se fai en Narón”.

Transparencia

Por su parte, desde el Consistorio hacen hincapié en la transparencia con la que se llevó a cabo este procedimiento desde el Concello, un aspecto puesto en cuestión, también, por algunos grupos de la oposición.



“Queren que sexa o mellor documento para as veciñas e veciños de Narón e nin sequera tiveron a dignidade de plantexar esta ampliación ao grupo de goberno, o que podería evitar ter que celebrar este pleno extraordinario. Se tiñan constancia de que había tanta xente que necesitaba máis tempo, que a nós non nos consta, chegaría con decírnolo e non teriamos chegado a este punto” , afirmó la alcaldesa, Marián Ferreiro, invitando a la ciudadanía a “presentar as alegacións que consideren oportunas no caso de que vexan que o plan é mellorable”, demandando al Concello la información necesaria.