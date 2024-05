Narón iniciará el lunes las jornadas informativas en los barrios acerca del nuevo PXOM

Los vecinos y vecinas de Narón que así lo deseen pueden consultar y hacer alegaciones desde hoy mismo –y por un periodo de dos meses– la documentación de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal. A grandes rasgos, el texto refleja un incremento de las zonas verdes de la localidad, de los casi 665.000 metros cuadrados actuales a los 1.266.000. Se trata de una apuesta más del Consistorio por este tipo de áreas, como la senda peatonal entre Freixeiro y Xuvia o el parque de juegos acuáticos que se inaugurará a finales de este mes.

La intención del ejecutivo local es, además, crear un corredor verde en la zona litoral con conexiones con la trama interurbana, tal y como apunta el edil Manuel Ramos, presidente de la comisión de seguimiento del PXOM.

Jorge Meis



El documento incluye, asimismo, un Plan de Mobilidade, lo que permitirá guiar todas las actuaciones futuras en esta materia, mejorando la conexión entre barrios y con la intención de crear un concello “más humanizado”.



Otro de los apartados reseñables de la nueva planificación es la reserva de un 8% del suelo para vivienda protegida.



“O documento reemplazará ao actualmente en vigor, do ano 2002, e permitirá marcar as liñas básicas de crecemento do Narón do futuro, unha cidade máis accesible, con mellor comunicación entre barrios, máis zonas verdes, espazos reservados a vivenda protexida e, en definitiva, unha cidade máis sostible e con mellor calidade de vida para as veciñas e veciños tanto da zona urbana como da rural”, declaró por su parte la regidora, Marián Ferreiro.

Información

El Concello ha programado una serie de jornadas de atención al público que se llevarán a cabo en las próximas semanas en los diferentes locales sociales de los barrios y parroquias. En cada una de estas convocatorias estarán presentes el edil de Urbanismo, Pablo Mauriz, así como personal del equipo redactor del PXOM, que aclararán las posibles dudas planteadas por los vecinos y vecinas.



La primera de ellas está fijada para el próximo lunes día 20, a las 19.00 horas, en el centro cívico social de O Paraxe, en Nelle (Castro). A esta le seguirán las siguientes: A Gándara, el día 22; Pedroso, el 24; Freixeiro el 27; y O Val el 29. Ya en el mes de junio están concertadas las de San Mateo, el día 7; Santa Icía, el 10; San Xiao, el 12; Xuvia, el 14 y el 19 en O Couto, todos ellos en sus respectivos locales sociales. El Concello explica que todavía quedan por confirmar las reuniones informativas de O Alto, Doso y Piñeiros

Documentación

Tal y como recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición de ayer, la documentación que se somete a información pública desde este jueves incluye un resumen ejecutivo, un estudio ambiental estratégico y un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.



Todos ellos pueden consultarse a través del geoportal del Ayuntamiento, así como de manera presencial en la tercera planta de la casa consistorial –los lunes, martes, jueves y viernes de 10.00 a 13.00 horas– con personal funcionario. Los miércoles el equipo redactor del PXOM estará a disposición de la ciudadanía de 10.00 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas.

También será posible solicitar información de manera telefónica, con cita previa, los lunes y viernes de 15.30 a 18.30 horas. El teléfono para este cometido será el 981 337 800 (Ext. 1602 o 1610). Desde el Concello facilitan además un correo electrónico: edificabilidade@naron.gal.



Aquellos ciudadanos que deseen presentar alegaciones al documento expuesto a exposición pública tienen a su disposición un modelo específico para cumplimentar en la Sede Electrónica y en el Registro del

Ayuntamiento.