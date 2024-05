Triunfo para el equipo de Lugo en las Olimpiadas Nacionales Escolares de Seguridad Viaria en Narón

El Pazo da Cultura de Narón acogió este jueves las primeras Olimpiadas Nacionales Escolares de Seguridad Viaria, en las que el equipo lucense “Los Tobíos”, del CEP Lois Tobío de Viveiro se alzó con el primer premio tras obtener la mejor puntuación global en las cuatro pruebas que se disputaron a lo largo de la mañana. Estas contaron con un apartado teórico –con preguntas sobre temas abordados en clase, tales como primeros auxilios, igualdad, inglés o medioambiente–, uno audiovisual –con la proyección de un proyecto creado por cada equipo participante–, uno artístico –con la exhibición del ejercicio plástico realizado, que también puntuó el jurado– y un último que consistió en descubrir una palabra oculta.

“Los Tobíos”, del CEP Lois Tobío de Viveiro I Concello



Tras el equipo de Lugo, el segundo puesto fue para “Universión”, del CEIP de Piñeiros de Narón y el tercero para el alumnado del centro San Cernín de Pamplona. En cuarto lugar se posicionaron “Los/as Ayalas”, del CPR Ayala naronés y en quinta posición los madrileños del CPB Tirso de Molina de Colmenar Viejo.



La alcaldesa aprovechó su intervención para destacar el trabajo realizado desde hace años a través de la Concejalía de Seguridade Cidadá junto al equipo de Educación Viaria. “A gran traxectoria desta cidade na materia é froito do intenso labor desenvolvido dende o Concello e, como non, da implicación do persoal docente, familias, asociacións, entidades e empresas colaboradoras”, indicó Marián Ferreiro, repasando alguno de los programas llevados a cabo en el marco de la educación vial, tales como Camiños Escolares Seguros o Bica e Arrinca, “que nos xeraron grandes satisfaccións e recoñecementos nos últimos anos”, añadió.

Marián Ferreiro en su intervención I Concello



Al evento acudieron, entre otros, el teniente jefe del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier López; los policías locales José Carballido, de Narón, y Sergio Induráin, de Pamplona; representantes de todos los grupos políticos da corporación local naronesa; el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, Juan Carlos Domínguez; representantes de la DGT y alumnado del Ponte de Xuvia, que entrevistó en directo en la radio del centro, Radio Ponte, a varios de los protagonistas de las Olimpiadas.

Radio Ponte, del Ponte de Xuvia, en su directo I Concello



Tras la deliberación del jurado se hizo entrega de los premios: mochilas, diplomas y medallas, entregadas por Ferreiro y los ediles de Seguridade Cidadá y Ensino, José Oreona y Olga Ameneiro, respectivamente.