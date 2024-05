El PSOE de Narón critica el retraso en las obras de la piscina municipal de O Couto

El PSOE de Narón acusa al ejecutivo local de “mala gestión” y censura que la piscina municipal de O Couto “no vaya a ser una realidad en el verano de 2024”. Su portavoz, Jorge Ulla, recuerda en un comunicado que el proyecto “fue una promesa electoral de Terra Galega en las elecciones de 2019 y cinco años después” todavía no está disponible.



La formación señala, además, que siguen defendiendo que la ubicación de la piscina debería ser en Xuvia “por razones históricas, demográficas, comerciales y de accesibilidad”, asevera Ulla, añadiendo que “criticamos que una de las razones esgrimidas (...) para rechazar nuestra moción de traslado (...) era el retraso que ocasionaría una nueva licitación”.



Por su parte, el Ayuntamiento sale al paso de las críticas, lamentando “o profundo descoñecemento do líder do grupo socialista de Narón sobre o estado e procedemento das obras da piscina do Couto. Ao respecto, explicarlle que a empresa (...)tiña de prazo de execución ata o mes de abril pero solicitou unha prórroga ata outubro deste ano que a dirección de obra entende xustificada e que a maiores está contemplada, como debería saber, na Lei de contratos do sector público, non tendo nada que ver a evolución dos traballos con xestión algunha. Aclarar tamén que a día de hoxe a obra non ten sobrecuste algún para o Concello”.