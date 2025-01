El PSOE exige al ejecutivo de Ferreiro agilidad en gestión urbanística

El portavoz socialista de Narón, Jorge Ulla, ha denunciado el retraso en la aprobación definitiva del Plan Xeral de ordenación Municipal –PXOM– y exige al gobierno de Marián ferreiro la convocatoria urgente de la comisión especial informativa del plan de Urbanismo.



El representante socialista manifiesta así su preocupación por la paralización del proceso, apuntando que hace casi seis meses desde que concluyó el plazo de presentación de alegaciones y tacha de “inadmisible” esta demora, apuntando que, además, “prexudica os intereses dos veciños e frea o desenvolvemento urbaníustico do noso municipio”.



También se ha referido Ulla al incumplimiento de mociones como la de catalogación de suelo forestal y mejora de la carretera de O Feal y la falta de atención al público en el departamento de Urbanismo los jueves “o que dificulta a tramitación de expedientes e xera molestias aos cidadáns”.

Respuesta del gobierno local

Por su parte, la respuesta del edil responsable de Urbanismo, Pablo Mauriz no se ha hecho esperar y, con respecto al PXOM, apuntó que “o equipo encargado de realizar as contestacións ás alegacións presentadas continúa traballando, tal e como corresponde neste momento do procedemento a seguir”.



Sobre la modificación del PXOM, la alcaldesa Marián Ferreiro mantuvo la pasada semana una reunión con la diputada de Infraestuturas Viarias e Obras Provinciais, Mónica Rodríguez, “á que se lle reiterou a solicitude de realizar a obra atendendo á Lei de estradas de Galicia, que permitiría iniciar o proxecto de mellora da estrada do Feal nun prazo moito máis breve”. Mouriz apuntó que hay el compromiso de trasladar esta petición.



El cierre de la oficina los jueves responde, señala el ejecutivo local en respuesta a los socialistas, “a un modelo de organización interna destas dependencias municipais, solicitada polo persoal para axilizar o traballo nesa área e que, tal e como constataron dende que se aplica, está permitindo acadar ese obxectivo”.