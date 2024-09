O Padroado da Cultura prolonga o prazo de matrícula das Escolas

As Escolas culturais municipais do Padroado da Cultura de Narón aumentan o prazo dispoñible para anotarse. Non será deste xeito no caso dalgunhas modalidades, como o obradoiro de construción de instrumentos, que xa teñen todas as prazas e lista de agarda cubertas.



O vindeiro curso destas propostas comezará o primeiro día de outubro e rematará o último de maio. Non obstante, a data límite para anotarse será o próximo 4 de novembro. Aquelas persoas que se matriculen hoxe poderán facelo de 10.00 a 13.00 horas e, a partir do 30 de setembro, os trámites poderán realizarse de luns a venres, de 9.00 a 13.30, e os martes e xoves, nese mesmo horario matutino, e a maiores, de 17.00 a 19.00.

Clases

O Padroado ofrece aulas de diversa índole dirixidas a distintos rangos de idade. Comezando polos máis novos, O Recuncho dos Pequechos enfocarase ao público de entre 3 e 4 anos. O ámbito musical é un dos que máis cursos dispoñen, con instrumentos como a gaita, o acordeón, a zanfona ou a percusión tradicional, entre outros.

Ademais, existen outros sectores como o da Escola de Formación de Actores e Actrices ou o baile. Para recibir máis información, os interesados poden escribir ao enderezo electrónico mc.blanco@naron.gal ou chamar ao teléfono 981 391 144, coa extensión 2806. Así mesmo, toda a información das Escolas culturais municipais pode atoparse na web padroadodecultura.es.