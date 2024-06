Narón presume de solidaridad en la “Candaina” organizada a favor de la Asociación Cometa

Narón amaneció este domingo con una energía especial gracias a “Candaina”, una caminata y carrera solidaria que reunió a más de 350 personas –los inscritos oficialmente, aunque fueron muchos los que se acercaron– en el entorno del paseo marítimo de Xuvia. Organizado por la Asociación Cometa con la ayuda del Club Deportivo 21 Leguas y el Concello, el evento tenía un objetivo claro: recaudar fondos para la protectora de animales.



Así pues, en torno a las once de la mañana se dio el pistoletazo de salida, partiendo en primer lugar los que participaron en la carrera y, después, los que optaron por un paseo más tranquilo. El circuito, de siete kilómetros, recorrió varios puntos del municipio como A Ribeira, Camiño do Muíño, la senda peatonal de Xuvia a Freixeiro y pasó por los lugares de Cornido y Outeiro, terminando en el Molino de As Aceas.

Daniel Alexandre

Lo que convirtió en especial esta “Candaina” no fue solamente el recorrido y su ambiente familiar, sino su carácter solidario, pensada para ayudar a una entidad cuyos voluntarios, desde 2004, se entregan en cuerpo y alma para proteger y cuidar a los animales, ofreciendo además programas de adopción responsable, esterilización y atención veterinaria, así como talleres educativos para fomentar el respeto y protección hacia las mascotas.



Una vez finalizada la carrera y la caminata, alrededor de la una de la tarde, los participantes pudieron disfrutar de una sesión vermú amenizada por Señor X. Este momento de relax permitió a todos celebrar el éxito del evento y la fuerte unión comunitaria creada alrededor de una causa más que noble: la defensa de los animales.

Nueva edición

Desde la Asociación Cometa miran ya al futuro, pensando en continuar el próximo año con esta iniciativa solidaria.

“La verdad es que estamos muy pero que muy contentos con la acogida que ha tenido para ser la primera vez que se lleva a cabo. La gente respondió muy bien”, indicaba Nuria Pérez, una de las voluntarias de la entidad, tras la entrega de premios –tres femeninos y tres masculinos en cada una de las categorías–. Ahora, lo recaudado se destinará “a pagar facturas y comprar pienso”.



“Queremos agradecer infinitamente al Club 21 Leguas y al Concello su ayuda. Sin ellos esto no hubiese sido posible”, remarcó Pérez.