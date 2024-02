Narón multiplica por cuatro el número de felinos identificados

El Ayuntamiento naronés mantuvo en los últimos días un encuentro de trabajo con representantes de la Mancomunidade de Concellos de Ferrol, del refugio de animales de Mougá, de la coordinadora del CER (Captura, Esterilización y Retorno), de la protectora Cometa y con voluntarios de varios municipios para buscar mejoras en el programa de control de colonias felinas en la localidad.

El responsable de Medio Ambiente e Sanidade, Manuel Ramos, informó de los primeros resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la campaña informativa, en la que se remitieron misivas sobre la obligación de identificar y esterilizar quirúrgicamente a los gatos. “Con motivo desta iniciativa, que fixemos chegar tamén ás xestorías para distribuír dípticos entre as comunidades de propietarios, multiplicouse por catro con respecto ao mesmo período do pasado ano o número de veciñas e veciños da cidade que identificaron aos seus gatos dende a entrada en vigor da obrigatoriedade da implantación do microchip”, aseveró el edil.



La campaña busca terminar con los miles de felinos que malviven en las calles de la localidad a consecuencia de pérdidas, fugas y abandono; o bien porque sus dueños les permiten deambular libremente sin estar esterilizados. Esto conlleva que se produzca una reproducción incontrolada de los animales, que se enfrentan a atropellos, maltratos o a padecer enfermedades sin poder tener tratamientos veterinarios. “Todos os propietarios deben saber que é obrigatorio identificalos e esterilizalos, debendo as persoas que os alimentan habitualmente cumprir con esas medidas”, añade Ramos.



El ejecutivo agradece la colaboración de la Cooperativa do Val, del grupo Gadisa, de Vegalsa Eroski y de Lidl “polas súas aportacións tanto na recollida de alimentos para gatos de colonias –durante las campañas operación kilo– como na doazón de produtos”. El Consitorio recuerda, además, que si un vecino se encuentra con algún animal muerto, “debe obrigatoriamente poñelo en coñecemento da Policía Local” para averiguar si tiene dueño y, en ningún caso, se deben depositar en los contenedores de basura.