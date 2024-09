Narón impulsa dos programas para el refuerzo del alumnado de Primaria y Secundaria

Narón presentó este viernes –por medio de las edilas de Educación y Benestar Social, Olga Ameneiro y María Lorenzo, respectivamente– dos programas destinados al alumnado del municipio que curse educación Primaria o Secundaria. Se trata de Apoio-Te y Reforzando o futuro, dos iniciativas en las que los participantes serán derivados desde los departamentos de Orientación de los centros escolares o del Servizo Sociocomunitario de la localidad.



A este respecto, el primero de ellos se impartirá en la Casa da Mocidade por las tardes entre los meses de octubre de este año y diciembre de 2025 –dos horas a la semana–, con un total de 48 plazas. Entre sus contenidos se encuentran el refuerzo educativo y la educación en habilidades sociales. Así las cosas, por medio de Apoio-Te, el gobierno naronés apuesta por acercar a los jóvenes “as novas tecnoloxías e o potencial que ofrecen para adquirir coñecementos, educándoos nun uso responsable das mesmas e, ao mesmo tempo, reforzar as áreas de lingua e matemáticas entre aquel alumnado con máis dificultades de aprendizaxe”, indicó Ameneiro.

Ambas propuestas se llevarán a cabo en horario de tarde en la Casa da Mocidade, en el barrio de A Gándara



Mientras, la segunda de las propuestas se impartirá también en las mismas instalaciones por las tardes –dos horas semanales– y se dirige, en este caso, a 24 menores. Durante el mismo periodo de tiempo, los participantes abordarán temas como el apoyo escolar, la salud sexual, la diversidad afectivo-sexual y de género o la educación intercultural. “A través deste programa potenciaranse as capacidades do alumnado para lograr a súa inserción e integración de cara á participación na vida social e persoal e tamén se incidirá nas actitudes e hábitos persoais axeitados para previr situacións de risco e mellorar as relacións familiares e sociais en xeral”, apuntó la responsable del área, María Lorenzo.



Aquellos que deseen ampliar la información sobre estos programas pueden contactar con el departamento del Servizo Sociocomunitario Municipal por medio del teléfono 981 337 700 –Ext. 112, 1108 y 1109–. También en el correo electrónico omix@naron.gal o en la web buscoactividade.naron.gal.