Narón apuesta por las aves para el control de insectos

Con la llegada del buen tiempo la presencia de insectos se multiplica y, cuando esta situación aumenta sin control, pueden darse casos de plagas. Ante esta coyuntura, el Concello de Narón está promoviendo una solución innovadora que no solo busca ayudar a los vecinos ante esta problemática, sino también favorecer la biodiversidad.



La propuesta, como explicó el gobierno local, consiste en la instalación de cajas nido de aves y murciélagos insectívoros, una alternativa natural al uso de productos químicos. La iniciativa se está realizando en colaboración con el CIFP Ferrolterra, que ha elaborado 200 elementos –siguiendo las instrucciones de la Concellería de Medio Ambiente– que ya se están repartiendo entre los vecinos de las parroquias de O Val y Castro. Asimismo, los estudiantes están fabricando otro medio centenar cajas nido, en este caso para quirópteros, con la asistencia de la asociación Morcegos de Galicia.



“Estas actuacións, que se corresponden con solucións baseadas na natureza para favorecer a biodiversidade e a loita biolóxica contra as pragas, enmárcanse no enfoque do concepto ‘Unha soa saúde’ da Organización Mundial da Saúde, polo que nos benefician a todas e todos”, explicó el edil de Medio Ambiente, Manuel Ramos. En este sentido, el responsable del área se desplazó personalmente hace escasos días al centro de enseñanza para recoger las cajas nido y agradecer a los estudiantes su trabajo.

Información



Por otro lado, aunque relacionado con la anterior iniciativa, el Concello ha puesto a disposición de los vecinos una guía para favorecer el control biológico de insectos mediante aves que se alimenten de ellos. Este documento, que se puede recoger en la entrada del edificio consistorial naronés, ofrece información sobre cómo construir una de estas cajas nido, su instalación y los pasos a seguir para que cumpla con su función.



Entre otros puntos, la publicación aborda temas como las especies más proclives a aceptar estas estructuras para anidar; qué pájaros podrían emplearlas dependiendo de la apertura que se realice; características de los diferentes nidos; o el mantenimiento de las mismas. Además, también se recomienda limitar el uso de productos fitosanitarios y evitar las podas en épocas de cría, entre otros consejos.



Por último, el Concello agradece a la asociación Morcegos de Galicia la cesión temporal de una exposición sobre la importancia en el ecosistema de los quirópteros y que ya se puede visitar en la planta baja del edificio consistorial de Narón.