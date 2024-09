Narón abonará casi un millón de euros a Ferrol por la depuración del pasado 2023

El salón de plenos de Narón acogió este jueves la sesión correspondiente al mes de septiembre, en la que salieron adelante aspectos de diferente índole. Entre ellos, la corporación dio el visto bueno al pago al Concello vecino de Ferrol de una partida de 919.381,38 euros en concepto de los gastos efectivos por el servicio de depuración correspondiente al 2023 –con los votos a favor de TEGA, BNG y PSOE y la abstención del PP–.



El portavos socialista, Jorge Ulla, indicó en su intervención que “entendemos que é agora a posición máis razoable e a única que podemos adoptar, toda vez que isto está xudicializado”, demandando al ejecutivo local información sobre “se se está a negociar unha quita” con el Consistorio ferrolano.



Por su parte, el edil nacionalista Geno Carballeira recordó que su formación “sempre se opuxo a que se fixera o saneamento neste lado da ría”, apuntando a que la gestión “tería que ser por medio de Augas de Galicia”.



Mientras, el representante popular, Germán Castrillón, apelaba al entendimiento en las negociaciones que mantienen ambos municipios en la actualidad. “Desexamos que vaian por bo camiño e que haxa acordos para que nos podamos entender co Concello veciño, que creo que é o mellor que pode pasar”.



Tras las intervenciones de la oposición, la alcaldesa, Marián Ferreiro, explicó que esta misma semana se mantuvo un encuentro con el Consistorio ferrolano para abordar dicha cuestión, recordando que la situación actual parte de que, en su momento, “non se estableceu un convenio no que se regulen as partes”, algo que calificó de “moi atípico”.

Consello da Memoria

El pleno aprobó también, de manera inicial, el reglamento del Consello Sectorial da Memoria Democrática del Concello, que ofrecerá asesoramientos en los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. “Favorecerá a reparación e dignificación da veciñanza considerada como vítima e tamén a investigación e difusión dos episodios silenciados pola ditadura franquista”, indican desde el ejecutivo local.



El convenio con Exponav, con un desembolso de 10.000 euros para las arcas municipales, fue otro de los aspectos que salieron adelante, así como los días festivos locales para el próximo año –4 de marzo (martes de Entroido) y 24 de junio–.

Mociones

En el apartado de mociones, el pleno aprobó dos presentadas por el BNG. La primera para incluir un técnico deportivo en el cuadro laboral municipal y la segunda para mejorar las conexiones ferroviarias de Narón y su área de influencia. “Pensamos que a xestión do deporte no noso concello non pode ser partidista e si transformadora para o conxunto dos veciños e veciñas”, indicó la formación.

También obtuvo luz verde la presentada por el PP para la mejora vial y de servicios en la zona de O Couto.

Además, fuera del orden del día, se aprobaron dos mociones del PSOE. Por una parte, la destinada al arreglo de baches en las aceras de la avenida Souto Vizoso y, de otro lado, otra presentada conjuntamente con PP y BNG para la creación de una comisión interadministrativa entre Xunta y Concello para resolver la contradicción sobre la ausencia de la calificación de suelo de aprovechamiento forestal en el municipio.