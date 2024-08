Narón 100, un producto turístico que marca la distancia hasta Compostela

A 100 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra Narón, uno de los puntos por los que pasa el Camino Inglés y con esta premisa el Concello quiere potenciar los recursos turísticos del municipio vinculados con el peregrinaje.



De este modo, el área de Turismo, que dirige la edila Natalia Hermida, ha publicado un tríptico que con el lema Narón 100 que pretende “continuar avanzando no proxecto de recuperación e posta en valor do noso patrimonio e recursos naturais para acadar un produto turístico propio, atractivo e identificativo que forme parte do noso xeodestino”, como explicó la responsable del área.



Se trata de aunar los recursos turísticos del concello, concretamente los localizados en el tramo de la citada ruta de peregrinación, con el objetivo de identificarlos y ofrecer a las personas que recorren el tramo información sobre los atractivos y los servicios próximos al Camino Inglés.

Narón 100 quiere, además, promocionar el kilómetro 100 –que está señalizado con un hito de piedra en el paseo de Xuvia–, el punto exacto desde el que se recorren 100 kilómetros hasta Compostela. Esto, indicó Hermida, “permitiranos acadar un retorno económico importante para a cidade, que revertirá no sector hostaleiro, nos comercios...”.



Las credenciales de los peregrinos podrán, asimismo, llevarse un sello de Narón 100,. a modo de marca identificativa propia del concello.



Entre otras novedades, Natalia Hermida explicó que la reciente rehabilitación y musealización del molino de Xuvia permitirá ofrecer la venta de credenciales y el sellado de las mismas.



Las letras identificativas en el paseo marítimo de Xuvia, que anuncian Narón en el propio Camino Inglés o la puesta a la venta, más recientemente, de la tarta propia de esta ciudad son algunos de los elementos característicos que el Concello de Narón ha ido promocionando como elementos propios de este municipio, de cara a su potencial turístico y a la identificación con una marca. l