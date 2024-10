La Mostra de Teatro Infantil y Xuvenil de Narón llegará a unos 7.000 escolares

La Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón llega este año a su cuadragésima edición y en ella unos 7.000 escolares de la comarca –de Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato– presenciarán los espectáculos que se sucederán en el Pazo da Cultura y el Auditorio municipal desde este mes y hasta diciembre. Así lo anunció la alcaldesa, Marián Ferreiro, recordando la colaboración de la Deputación y la Rede Galega de Teatros e Auditorios en la organización de la convocatoria.



Así las cosas, la primera cita tendrá lugar el próximo 29 de octubre con la representación –también al día siguiente– de la pieza “Deseño”, de la compañía Talía Teatro.



Ya en noviembre, los días 12 y 13, la programación continuará con la obra “O mundo está roto pero pódese camiñar”, de Contraproducións. Mientras, del 18 al 20, las representaciones se trasladarán al Auditorio municipal, en donde se escenificará “A nena e o grilo camiño das cores”, a cargo de Gazafelhos e Magín Blanco.



La siguiente propuesta, “Rob”, de Teatre de L’Abast, se llevará a cabo nuevamente en el Pazo da Cultura los días 26, 27 y 28 de noviembre.

Público infantil

Tal y como aconteció en anteriores ediciones, la últimas representaciones del programa son aquellas que se celebrarán en las tres escuelas intantiles municipales –A Solaina, A Gándara y Piñeiros–, los días 2, 3 y 4 de diciembre. Los más pequeños disfrutarán en esta ocasión de la obra “La selva”, de Teloncillo Teatro.



En el caso naronés, además de los escolares de las instalaciones anteriormente citadas, tomarán parte los alumnos y alumnas del CPI do Feal, los CEIP de A Gándara, A Solaina, Ponte de Xuvia y Piñeiros; los CPR Jorge Juan, Ayala y Santiago Apóstol; del CRA de Narón; de los IES As Telleiras y Terra de Trasancos, así como del colegio plurilingüe Virxe do Mar.



De fuera de la localidad acudirán escolares de varios centros de enseñanza de Ferrol, Fene, Neda, Valdoviño, Ares, Pontedeume, San Sadurniño, Moeche y Monfero.



Las representaciones se llevarán a cabo en dos turnos por día –a las 10.00 y a las 12.00 horas–, tanto en el Pazo da Cultura como en el Auditorio municipal.