Instan a Narón a bonificar el IBI de viviendas con instalaciones solares

El BNG de Narón llevará al pleno de este mes una moción en la que insta al ejecutivo local a modificar la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e incluir en la misma “unha bonificación para as vivendas con instalacións solares”.



La propuesta de la formación consiste en una reducción del 50% de la cuota durante cinco años para aquellos inmuebles que sean vivienda habitual y que cuenten con sistemas de aprovechamiento fotovoltaico. “Non é só unha medida responsábel co medio ambiente, senón tamén un investimento no futuro sostíbel do noso concello”, aseveró la portavoz de la formación, Olaia Ledo, haciendo hincapié en que “outros municipios xa o aplican”. “Que mellor que promover un presente e un futuro (...) menos contaminado e en beneficio da nosa saúde. Se queremos resultados diferentes, temos que traballar por políticas diferentes”, afirmó.