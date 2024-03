A Gándara acogerá el día 7 el XXIII Trofeo de Baile Deportivo y la competición de Standard

El pabellón polideportivo de A Gándara acogerá el 7 de abril el XXIII Trofeo de Baile Deportivo cidade de Narón, así como el Campionato Galego de Standard. “Trátase dunha das probas máis consolidadas a nivel autonómico e nacional, puntuable para o ranking nacional”, aseveró en la presentación del evento el edil de Deportes, Ibán Santalla, que compareció junto al presidente del Club de Baile Deportivo Narón, Jesús Marcos.



Desde el Ayuntamiento explican que el trofeo se disputará, en horario de mañana y de tarde –desde las 10.00 horas y hasta las 20.00, aproximadamente– en cinco modalidades diferentes: Standard, Latino, Singles, Caribeños y Danza Coreográfica. “Queremos agradecer a aposta do Concello de Narón por esta disciplina, que fai que a cidade sexa coñecida en todo o territorio estatal no ámbito do baile deportivo”, recalcó Marcos.



El concejal naronés remarcó, asimismo, la importancia de que el Trofeo de Baile Deportivo llegue a su vigésimo tercera edición. “Narón é un referente a nivel nacional e tamén internacional no baile deportivo, unha modalidade que practican persoas de diferentes idades e na que celebramos ano tras anos os seus éxitos e logros”. El Consistorio invita a la ciudadanía a acudir al evento para animar a los deportistas locales, a los que les desean “moitos éxitos”.