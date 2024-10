A asociación cultural Sementeira organiza o XVII Encontro de Bandas de Música esta mesma tarde de domingo, ás 18.00 horas no Pazo da Cultura de Narón, no que actuarán a Banda Cultural e Recreativa de As Pontes coa Xove Banda de Narón.

Trátase dun evento que comezou en 1999 no concello, polo que nesta edición celebra 25 anos anos de traxectoria, aínda que neste período tivo que paralizarse pola pandemia, e é nesta ocasión cando se volve recuperar.