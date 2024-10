Charlas sobre nutrición en el centro de salud de Narón

Esta mañana –12.00 horas–, el viernes día 25 y el 8 de noviembre tendrán lugar en la sala de juntas del centro de salud de Narón charlas sobre nutrición, a cargo de los dietistas de este centro, David Novo y Lorena Díaz.



Podrán acudir las personas adscritas a los servicios de este centro sanitario aunque deben anotarse previamente.



Las intervenciones previstas para este mes de octubre girarán en torno a la lectura correcta de la información que muestran los productos y envases para una mejor y más sana alimentación. La del mes de noviembre tratará como tema principal la menopausia, teniendo en cuenta los mitos, los cambios que se producen y la alimentación adecuada.



En cuanto a la charla de este mediodía, el objetivo, como explican los nutricionistas de Narón, no es otro que “a xente aprenda onde se ten que fixar ao ler a etiqueta dun produto e non quedarse na taboa nutricional”, por lo que la clave está en la “lista de ingredientes”, apuntan, explicando que siempre deberían ir de mayor a menor según las cantidades del mismo que contenga el producto.



Los profesionales pretenden que las charlas sean una aproximación dinámica, profundizando en cuestiones teóricas hasta llegar a la práctica. Se desmontan así ideas que se pueden tener al leer las composiciones, como “light, natural, 0,0, sin azúcar o ecológico”, que no se traduce en que estos productos sean “sanos”, ya que hay casos como cremas de verduras con un porcentaje muy bajo de estas o paté de atún que ni siquiera lleva este pescado, aseguran.



Se centrarán en los productos más empleados y en desmontar falsos mitos sobre el pan (no se deben rechazar unas harinas en favor de otras, sino mirar si son procesadas, refinadas...), el chocolate negro (en el que no solo hay que pensar que el negro es más sano, sino en qué porcentaje es puro o si lleva o no azúcares añadidos) o los yogures (algunos ni tienen frutas ni son yogurt, matizan).