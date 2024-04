Celebración del Día de la Danza en Odeón

El centro comercial Odeón, en el concello de Narón, acogió este sábado una serie de actuaciones con las que se quiso conmemorar el Día Internacional de la Danza.

Un total de nueve escuelas de Ferrolterra tomaron parte en este festival con el que llenaron el vestíbulo del espacio comercial en una pista de baile y danza.

Tomaron parte en el evento All Dance Studio, May Dance Studio, Renbu Kan Danza, Seven And, Paso a Paso, Escuela de Danza Allegro, UPA Un Paso Adelante, Amei Escuela de Danza y Club de Baile Deportivo Narón.