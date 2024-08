El BNG de Narón reclama planes específicos para los barrios en sus alegaciones al PXOM

El grupo municipal del BNG de Narón ha presentado una serie de alegaciones al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del municipio –el plazo para hacerlo finaliza el día 15–. Entre sus reclamaciones, la formación demanda un plan especial para la carretera de Castilla así como otros específicos para los diferentes barrios y parroquias de la localidad. “Pedimos que este documento recolla todas as necesidades do Narón do presente e do futuro e propoña solucións a situacións non desexábeis que acontecen de longo no noso concello”, indicó la portavoz, Olaia Ledo.



Los nacionalistas remarcan la necesidad de consolidar el suelo urbanizable, siendo los núcleos rurales una prioridad del PXOM. Desde el BNG ponen el foco, además, en la necesidad de modificar la calificación de los terrenos de la cementera de Castro. “Queren denominar solo urbanizábel para uso industrial a unha zona forestal sen existencia ningunha de servizos de urbanizacións dos mesmos e incumprindo coa regulación autonómica referente a estradas e infraestruturas de comunicación”, indican.



La formación apunta asimismo al depósito de residuos que emplea Megasa en Pedroso. “Reclamamos que se protexan os terreos rústicos agropecuarios que o plan xeral denomina “infraestrutura”.