El BNG de Narón llevará al pleno la “escombrera” de residuos que Megasa tiene en Pedroso

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón presentará una moción en el pleno de este mes para que el Concello revise la situación de la “escombreira, como denominan os veciños e veciñas da parroquia de Pedroso, onde a empresa Megasa leva décadas depositando residuos”.



La formación ya había presentado una alegación al PXOM para que se retirara la denominación de “infraestrutura” para dicho depósito. “Se o que queren o é darlle cabida legal que nolo digan pero pregamos que non nos enganen”, aseveró la portavoz, Olaia Ledo, en un comunicado.



Los nacionalistas instan al ejecutivo naronés a demandar al gobierno autonómico información al respecto. “A Xunta no seu informe aporta datos técnicos e di que os residuos non son perigosos e que mesmo valorizan o terreo. Pedísmoslles que se acheguen e nos digan onde está a calidade paisaxística ou mellora de algo que xa non só cubre, senón que temos unha montaña de residuos ao ar. Pregamos á alcaldesa que informe que isto non é así e que escoiten á veciñanza dunha parroquia da que se esquece o Concello demasiadas veces”, añadió la portavoz municipal.