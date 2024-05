El BNG de Narón denuncia el abandono de la cartelería de las rutas de senderismo y etnográficas

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón emitió un comunicado en el que denuncia el estado de abandono en el que se encuentra la cartelería informativa y los paneles indicativos de las rutas de senderismo y etnográficas del municipio.



La formación demanda al Concello que arregle, por ejemplo, los carteles de la Senda Ártabra, “deteriorados e moitos deles xa no chan”. Apuntan, asimismo, a que los postes que marcan el recorrido están rotos “na súa maioría” o tapados por la maleza.



Esta no es la única ruta afectada. Los nacionalistas señalan también a la del Camiño de Santo André de Teixido a su paso por Narón, incidiendo en que estas rutas “forman parte do noso patrimonio e sofren un grande abandono por parte do Concello desde xa hai moito tempo, polo que pedimos unha solución inmediata”.

Cedida



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde el ejecutivo local afirman que el Ayuntamiento “ten constancia do estado no que se atopa a sinalización. Xa se fixo unha auditoría de todas as rutas sinalizadas do Concello e este mes, como vén sendo habitual na primavera, cando o tempo o permite, procederase a realizar as reparacións oportunas en paneis, balizas... e a limpeza dos tramos desas rutas”.