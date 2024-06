El barrio naronés de Santa Icía recupera su local social de mayores

El local social de la Asociación de Maiores de Santa Icía, ubicado en la avenida de A Solaina, se reabrirá este sábado, día 15, al mediodía –con la recepción de autoridades y una visita por el centro a las 14.00 horas–.



La reapertura se produce tras unos meses de obras de acondicionamiento que han supuesto para las arcas municipales una inversión decerca de 260.000 euros, cofinanciados con la Diputación de A Coruña. El nuevo espacio permitirá “darlle máis vida a este local tan frecuentado polas nosas veciñas e veciños”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, que dio cuenta de los cambios que se han producido.

Obras

De este modo, el local tiene acceso por la avenida de A Solaina y la calle Xaquín Bruquetas y cuenta con dos bajos colindantes con una superficie total de unos 400 metros cuadrados.



Se ha construido una nueva escalera de dos tramos que permite acceder a la entreplanta del local, con una superficie útil de cerca de 140 metros cuadrados. Se renovaron, además, las instalaciones de electricidad, iluminación, ventilación, fontanería y saneamiento y se sustituyeron las carpinterías exteriores de aluminio así como las interiores de madera y los falsos techos.



Asimismo, se reparó y se impermeabilizó la cubierta, se adecuaron rampas para mejorar la accesibilidad, se renovaron pavimentos y revestimientos y se colocó un forjado en la salida a Xaquín Bruquetas.

Con esta reforma, se genera una planta baja distribuida en un salón de usos múltiples de 150 metros cuadrados; una cafetería de 102 metros cuadrados y espacios para terraza, aseos, oficinas, un cuarto de instalaciones y almacén. La regidora local expresó su confianza en que “a obra sexa do agrado de todas as usuarias e usuarios destas instalacións e con ese obxectivo se realizaron as obras”