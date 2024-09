Andy Luengo, autora del mural de Narón | “He querido reflejar el cambio climático de una manera amable”

La artista cacereña Andy Luengo plasmó su arte, durante toda la pasada semana, en las inmediaciones del pump truck naronés. En el transcurso de su trabajo –que nace del proyecto People&Planet del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade– contó también con la colaboración de los vecinos y vecinas del municipio.

¿Cómo conoció el proyecto People&Planet?

La verdad es que me suelo meter en la página Injuve del Gobierno para ver las oportunidades que se ofrecen y conocí este concurso y el proyecto ahí. Me apunté y resulté una de las cuatro elegidas de la convocatoria que hacía referencia al cambio climático y la tierra.



¿En qué consiste el diseño de su mural?

El título es “Me quiere o no me quiere”. Hace referencia a lo que se pregunta a las margaritas cuando se les quitan las hojas de las flores. En este caso, nos preguntamos qué va a pasar con esta tierra cuando ya no queden flores o cuando ya no quede agua para poder beber. Es una reflexión sobre el cambio climático pero de una manera amable, más bonita, porque el mural está en un entorno al que van muchos niños y no quería acercarme de una forma más cruda o con imágenes más potentes. Prefiero que se lleven un impacto positivo en cuanto a la reflexión con preguntas, que no uno visual negativo.

Ha incluido en el mural elementos que no estaban en un principio. ¿Cuál ha sido el motivo?

Cuando llegamos aquí, la única compañera que teníamos todos los días era una yegua. Me llamó mucho la atención porque en donde vivo, en Cáceres, no es habitual ver a un animal pastar en una ciudad. Me encantó y decidí incluirla en el mural.



¿Qué materiales empleó para realizar el mural?

Básicamente, pintura plástica y diferentes brochas. Vengo del academicismo como tal, de Bellas Artes, de pintar al óleo, del trazo... Y al final cuando hago los murales, trato de imitar lo que realizo en un lienzo, pero en grande.

¿Cómo fue la acogida de los naroneses? Tomaron parte también en la elaboración de la obra.

Estuvieron entregadísimos. Vinieron como 30 niños con sus padres y madres, en dos turnos. La verdad es que muy bien. Llevo haciendo estos murales participativos un año y aquí en Galicia fue algo súper chulo. Creo que se lo pasaron muy bien y la verdad es que yo también, que al final es lo que cuenta.

Jorge Meis

¿En qué otros lugares plasmó su arte?

Empecé en Madrid, que fue en donde estudié. Después he hecho murales en Cáceres y también en Cabo Verde. En este caso, gracias también al premio de People&Plantet. Fue una experiencia impactante. La gente era super amable y nos ofrecieron todo, sin tener que buscar nosotros nada.

Además de murales, creo que también crea otro tipo de arte. ¿Es así?

Sí. Acabo de terminar la carrera y me estoy enfocando mucho en arte colectivo y participativo, utilizando muchos materiales reciclados. Hago telas teñidas, enfocado un poco más al arte contemporáneo. Se llaman instalaciones, son como una especie de escultura pero con mis propias reglas. Se aleja un poco del concepto escultura figurativa como la conocemos per se.

¿Qué le ha parecido Narón? No sé si entre trazo y trazo le ha dado tiempo a conocer algo del entorno...

He salido poquito porque me pasaba los días pintando, pero lo poco que he podido ver me ha gustado mucho. Me han tratado en todos los sitios muy bien y con mucha hospitalidad.