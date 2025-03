Ana Ares, homenajeada en el 8-M como Muller do Ano de Narón

La vicerrectora y profesora del Campus de Ferrol, doctora por la UDC (Programa en Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros), Ana Isabel Ares Pernas es ya la Muller do Ano de Narón en este 2025.



Así se la nombró ayer en un acto institucional que, con motivo de la conmemoración del 8-M, celebró el Concello naronés en las instalaciones del antiguo molino de Xuvia, el Cimix.



La galardonada recibió con emoción este nombramiento de la localidad en la que reside desde hace dos décadas, acompañada de familiares y amigos, y señalando que “que no teu concello recoñezan o teu traballo é unha emoción moi grande e ademais, sempre o digo, creo que son moi afortunada porque teño o mellor traballo do mundo porque sempre me gustou a ensinanza e a investigación”.



Ares, que calificó de “toda unha sorpresa” el reconimientio, valoró el trabajo llevado a cabo por el Concello “para poder ter conmigo hoxe a familiares, amizades e compañeiras e compañeiros de traballo, a moitos dos referentes na miña vida, como miña nai, ama de casa e unha persoa moi intelixente que por circunstancias da vida non puido estudar, e meu pai, unha persoa que traballou tamén moito para que meu irmán e eu puidésemos estudar”.



La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, fue la encargada de presidir el acto institucional programado con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, acompañada de la concejala de Igualdade, María Lorenzo, entre otros representantes de la corporación local.



La regidora procedió a la lectura del acuerdo plenario del pasado mes de febrero en el que se acordó por unanimidad de la corporación local el nombramiento de la Muller do Ano de Narón 2025, una distinción que cada año se realiza desde el Concello a una o varias mujeres con el fin de destacar su trayectoria personal o profesional.



La homenajeada llegó a las instalaciones del Centro de Interpretación dos Molinos Industriais de Xuvia con el fin de ver la proyección de un vídeo. Fue allí donde, a su llegada, la esperaban entre aplausos los integrantes de la corporación municipal, familiares, entre ellos su marido, hijo y sus padres, y amigos.



Durante el acto de este sábado se destacó el currículo de la homenajeada –profesora titular de la universidad en el departamento de Física e Ciencias da Terra, docente en el grado en Enxeñería en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto y en diferentes másteres universitarios, así como coordinadora del grupo de Innovación docente Responsabilidade Social nas Enerxías (RSE)– así como los reconocimientos y premios de innovación docente que Ares recibió, especialmente por sus proyectos de aprendizaje y servicio, y la concesión del certificado de excelencia Docentia en 2017 y 2022.



“Por todo este currículo, que a converte nun referente nun mundo como é o da ciencia e das carreiras tecnolóxicas, proponse ao Concello Pleno nomear a Ana Isabel Ares Pernas como Muller do Ano de Narón 2025”, expuso la alcaldesa.



La responsable de las políticas de Igualdade en el Concello de Narón, María Lorenzo, fue la encargada de entregar a la homenajeada un ramo de flores y unas entradas para un espectáculo del Pazo da Cultura, mientras la alcaldesa la obsequiaba con una réplica de la escultura “Anduriña”, del autor luso Manuel Patinha, Fillo Adoptivo de Narón.



Con la actuación de la Agrupación Cultural Musical Sementeira se completó el acto institucional, no sin antes recordar la “paixón e convicción nos teus proxectos, sempre dende unha visión feminista na procura da igualdade no mundo académico e científico” de la naronesa de adopción y de corazón.