Trump promete mano dura en inmigración y política comercial en su primer día

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este domingo, en su primera entrevista tras ganar las elecciones, mano dura en temas de inmigración y política comercial desde el primer día que ponga pie en la Casa Blanca, en enero de 2025.



Trump dijo a la periodista Kristen Welker en el programa "Meet the Press", que fue pregrabado y se difundió este domingo, que intentará desde el día uno de su presidencia acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque para ello tendría que cambiar una de las enmiendas de la Constitución.

El magnate señaló que durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), hubiese querido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, pero la llegada de la pandemia modificó sus planes.



Deportaciones masivas, menos para los "dreamers"

También mostró mano firme con su plan de deportar a todos los que están en EE. UU. ilegalmente, pese a ser "un asunto difícil".



"Es algo difícil de hacer, pero hay que tener reglas, normas, leyes. Entraron ilegalmente", dijo el republicano, que durante toda su campaña ha repetido un mensaje similar.



No obstante, Trump se mostró más benevolente con los "dreamers" (soñadores), beneficiarios en su mayoría latinos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos, al decir que pueden quedarse en el país.



En este sentido, dijo que su "plan" es trabajar con los demócratas para hacer que esto sea posible, pero no dio más detalles.



"Algunos de ellos ya no son jóvenes. Y en muchos casos, han tenido éxito. Tienen buenos trabajos. En algunos casos tienen pequeñas empresas. En otros casos, pueden tener grandes empresas. Y vamos a tener que hacer algo con ellos", agregó el magnate.



Aumento de los aranceles "de manera apropiada"

Trump aseguró que su país está subsidiando a México y Canadá con la política comercial actual y aseguró que el aumento de los aranceles "de manera apropiada" mejorará la economía, pero no pudo garantizar que no tendrá un impacto en las familias estadounidenses.



"Soy un gran creyente en los aranceles", dijo y aseguró que su propuesta de aumentar los aranceles a los dos principales socios comerciales de Estados Unidos -México y Canadá- hará "rico" a su país.

Trump matizó que cree que los aranceles "deben usarse de manera apropiada": "No digo utilizarlos como un loco".



A la pregunta de si puede garantizar que el aumento de los gravámenes de entrada a las importaciones no tendrá un impacto en los precios y en los consumidores estadounidenses, el presidente electo aseguró que no quiere garantizar nada.



"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación", aseguró Trump.



Opción de abandonar la OTAN

El presidente electo también dijo que consideraría la posibilidad de que Estados Unidos abandonara la OTAN si los países miembros no "pagan sus facturas".



"Si están pagando sus cuentas, y si creo que nos están tratando de manera justa, la respuesta es: absolutamente, me quedaría con la OTAN", dijo en la entrevista televisiva, pero advirtió que de lo contrario consideraría que su país se retire.



La OTAN, creada después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, se comprometió en 2014 a que sus miembros gasten al menos el 2 % del PIB en defensa, algo que Trump ha presionado para que se logre, aunque también ha considerado que el porcentaje ideal debería ser el 4 %.



Indultos a los participantes en la toma del Capitolio

Otra cosa que Trump dijo que "muy probablemente" hará su primer día en el Despacho Oval será indultar a algunas de las personas que participaron en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021,quienes, según él, están "viviendo un infierno" en la cárcel. Actualmente, hay aproximadamente 250 personas detenidas.



No obstante, Trump dijo que "puede haber algunas excepciones" a sus indultos "si alguien fue un radical, loco".