Siete detenidos por el atentado de Afganistán, en el que murieron tres españoles y tres afganos

Un total de siete personas han sido detenidas en relación con el atentado de este viernes en el bazar de la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán, en el que murieron tres turistas españoles y tres afganos, según han confirmado autoridades de ese país.



Un ataque -el primero contra turistas extranjeros desde la llegada de los talibanes al poder en 2021-, en el que resultaron heridas ocho personas; cinco -incluida una ciudadana española- se encuentran hospitalizados y en condición estable, según ha informado la ONG italiana Emergency. Otros dos españoles resultaron ilesos.



"Se trata de una turista española, un lituano, un turista noruego, un ciudadano australiano y un afgano", explicó en un comunicado la organización, que señaló que fueron trasladados la pasada madrugada al Centro Quirúrgico de Emergency, el principal hospital para víctimas de la guerra en Kabul.



La cifra de víctimas mortales se ha elevado a seis tras conocerse este sábado la muerte de dos personas de nacionalidad afgana que se suman a las cuatro iniciales del atentado.



El portavoz del Ministerio del Interior del régimen talibán, Abdul Matin Qani, ha informado a EFE de que las víctimas mortales son "tres turistas extranjeros y tres afganos, entre ellos un miembro de seguridad y dos civiles".



La Fiscalía investiga el asesinato de los tres españoles

En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga por un posible delito de terrorismo el asesinato de los tres españoles, "un varón y dos mujeres de nacionalidad española: R.B.R., nacido en Girona, S.V.B., nacida en Figueres (Girona) y E.S.V., nacida en Barcelona", según ha informado en un comunicado.



Las dos mujeres son madre e hija -esta última de 31 años-, farmacéuticas ambas, que regentaban sendas farmacias en la estación de Sants de Barcelona y en Terrasa, en el barrio de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, respectivamente. Ambos establecimientos han permanecido abiertos este sábado.



Los tres pertenecían a un grupo de 13 turistas que llegaron desde Kabul el día anterior para visitar uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes.



El ataque ocurrió hacia 18:00 hora local (14:30 GMT) del viernes, cuando el grupo "se encontraba dentro de un vehículo" mientras visitaba la ciudad, según el director de Información y Cultura de Bamiyán, Safiullah Rayed. Fueron atacados en el bazar de la ciudad "por hombres armados desconocidos".



Los cuerpos de los tres turistas asesinados han sido trasladados al Ministerio de Justicia, situado en Kabul, para organizar el proceso de repatriación, según Rayed.



Los talibanes siguen investigando este sábado el ataque, que según el portavoz del Ministerio del Interior del régimen talibán fue perpetrado por varios individuos sin identificar que abrieron fuego, sin que se conozcan los motivos.



El atacante disparó "muy claramente" al grupo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado en declaraciones a EFE que los españoles que han sobrevivido al tiroteo observaron cómo una persona salió de un callejón y disparó "muy claramente" al grupo de turistas.



Los españoles ilesos, con los que ha hablado, le han descrito "un ataque claro, un atentado". Ambos le han explicado que se encuentran bien y preparan su regreso a España, que el ministro espera que se produzca "lo antes posible", ya sea "en las próximas horas" o "mañana (domingo), a más tardar".



Varios diplomáticos viajan para ello a Kabul desde Pakistán y Qatar, incluido el embajador de España en Afganistán, que se encuentra en este segundo país.



"Se van a mantener allí tanto tiempo como sea necesario hasta que el último español abandone Kabul, sea por repatriación de cuerpos o porque ya pueda viajar la persona que ha sido intervenida", ha informado el ministro en referencia a la ciudadana herida.



En este último caso el Gobierno está "en manos de los médicos", que serán los que indiquen cuándo la herida se encuentra suficientemente estable para poder viajar y en qué condiciones, ha precisado Albares, quien, por otra parte, ha señalado a la emisora RAC1 que ha sido operada en Kabul y se encuentra grave, aunque, ha puntualizado, algunos informes apuntan que podría estar en estado crítico. La mujer se encuentra consciente.



El viaje de la mujer herida, ha remarcado, dependerá de su evolución, pero los diplomáticos "permanecerán tanto como sea necesario" a su lado.



A preguntas de EFE, el ministro ha confirmado que su equipo está en contacto con las autoridades afganas para proceder a la repatriación de los cuerpos y de los supervivientes, asegurar la atención de estos últimos y esclarecer los hechos.



Albares también ha hablado con los familiares de los afectados por el tiroteo, los cuales no está previsto que se desplacen en ningún caso hasta Afganistán.



El Gobierno se muestra consternado por el ataque y ha transmitido su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, y la Generalitat de Cataluña ha ofrecido apoyo psicológico a las familias y colaboración en la recopilación de documentación para repatriar los cuerpos.



Ninguna organización terrorista ha reivindicado el ataque

Por el momento, ninguna organización insurgente o terrorista ha reivindicado la autoría de este ataque, si bien el grupo yihadista Estado Islámico, principal rival de los talibanes desde la retirada de las tropas internacionales, ha reclamado la autoría de casi la totalidad de los ataques cometidos desde que los talibanes asumieron el poder en agosto de 2021.



Preguntado por si se sabe si el Estado Islámico está detrás del ataque, el ministro ha afirmado a RAC1 que "una motivación política o ideológica parece traslucirse" y que, por "el modus operandi, parece un atentado", si bien ha precisado que "no vale la pena entrar en hipótesis, porque lo vamos a esclarecer rápidamente", en cuanto lleguen a Kabul los diplomáticos españoles.



Albares ha dicho desconocer de momento, también, cómo organizaron estos turistas españoles su viaje a Afganistán y si lo hicieron con algún turoperador, a pesar de la recomendación explícita del Gobierno español de no desplazarse a ese país por el elevado riesgo de sufrir un atentado o ser secuestrado, como se recoge en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.



Desde que España cerró su delegación en Afganistán y evacuó a los españoles del país, "la recomendación es no viajar a ningún punto", "bajo ninguna circunstancia".



Albares ha recordado, no obstante, que "las recomendaciones de viaje no son una ley, son una recomendación de Ministerio de Asuntos Exteriores", pero, a pesar de que su cumplimiento no es obligatorio, "en el caso de Afganistán es aún más extraño", porque no hace falta conocer esos consejos para saber el riesgo que se corre.



Consternación y condena al ataque

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase ayer "sobrecogido" por el ataque, las reacciones en España se han ido sucediendo.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado en la red social X "el trágico asesinato" -"mis pensamientos y condolencias están con sus familias y seres queridos en estos momentos tan duros"-.



También el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que ha expresado: "Cataluña está a vuestro lado en estos momentos dolorosos y trágicos".



También la Unión Europea (UE) ha condenado el tiroteo. "Condenamos enérgicamente el ataque armado contra un grupo de turistas extranjeros que visitaban Bamiyán, en Afganistán. Nuestros pensamientos están con los familiares y seres queridos de las víctimas que perdieron sus vidas y los heridos en el ataque", ha afirmado en un comunicado la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (el cuerpo diplomático de la UE), Nabila Massrali.