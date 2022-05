Piden a la ONU y la Cruz Roja facilitar la salida de los heridos en Azovstal

La defensora del pueblo ucraniano, Liudmyla Denisova, pidió hoy a la ONU y a la Cruz Roja que intervengan para facilitar la evacuación de los soldados heridos que resisten en la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol.





Según explicó, "con heridas abiertas, sin la medicación necesaria, en condiciones insalubres y en condiciones inhumanas se encuentran heridos y mutilados (...) los defensores de Mariúpol, militares de la Guardia Nacional de Azov".





Subrayó que los soldados ucranianos de la ciudad "están haciendo esfuerzos inhumanos cada minuto para defender el último puesto avanzado y no dudaron en sacrificarse para salvar a Ucrania y al mundo. Ahora el mundo debe salvarlos".





La invasión rusa de Ucrania causó una gran catástrofe humanitaria en Mariupol. La ciudad a orillas del mar de Azov se quedó sin suministro de energía, agua y gas.





Según su alcalde, Vadym Boichenko, hasta 20.000 civiles habían muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero. Más de 100.000 civiles siguen atrapados en la urbe, prácticamente tomada por los rusos.





DESTRUCCIÓN

Las tropas rusas han destruido por completo 101 hospitales en Ucrania y han dañado o capturado casi doscientas ambulancias en todo el país desde que comenzó la invasión, denunció este miércoles el Ministerio de Salud de Ucrania en su página de Facebook.





"Durante 77 días seguidos (de invasión), los terroristas rusos han estado bombardeando barrios residenciales y objetivos civiles", señaló el Ministerio de Salud en su nota.





Agregó que "los proyectiles y misiles disparados por los ocupantes alcanzaron a 600 instituciones médicas ucranianas. Unos 101 hospitales fueron completamente destruidos y ya no pueden ser rehabilitados".

El ejército ruso también destruyó 450 farmacias en todo el país, recordó el Ministerio.





"Detrás de cada una de estas cifras está la vida de un ucraniano, la vida de alguien que no llegó a tiempo al hospital, o de alguien que no tenía a dónde ir, o de alguien a quien los militares rusos no le permitieron entrar", subrayó en su mensaje.





Por su parte, las fuerzas rusas atacaron anoche más de 500 objetivos militares en Ucrania y destruyeron 17 depósitos de municiones, además de 59 unidades de equipo militar, según el parte matutino del Ministerio de Defensa.





Como resultado de los ataques Rusia mató a más de 280 soldados y destruyó 59 unidades de equipo militar, según las fuentes de Moscú.





La ofensiva rusa, cuando se cumplen 77 días desde el inicio de la invasión, continúa centrada en la región prorrusa ucraniana del Donbás (este), la vecina región de Jersón y en el sur del país, especialmente en Mariúpol, informó este miércoles el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.





DIPLOMACIA RUSA

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó este miércoles a Omán en una visita oficial no anunciada, donde tiene previsto reunirse con altos mandatarios de ese país del golfo Pérsico.





En Omán, Lavrov dijo que su país espera que la contienda militar en Ucrania lleve al fin de los intentos de Occidente de promover un mundo unipolar dominado por EEUU.





Lavrov llegó a la capital omaní, Mascate, procedente de Argelia, sin que se hayan dado detalles sobre el objetivo de esta visita.





El ministro ruso visitó Argelia el martes en un viaje que tampoco había sido anunciado oficialmente y allí afirmó que los dos países "mantienen la posición unificada en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con la base de acuerdos anteriores y así será en el futuro".





Rusia forma parte de la alianza de OPEP+, integrada por 13 países de la OPEP, encabezados por Arabia Saudí, y otros diez aliados exteriores, y que desde mediados de 2021 mantiene un plan de aumento gradual de la producción en unos 400.000 barriles mensuales.





Esta alianza ha rechazado las crecientes presiones de Estados Unidos y la Unión Europea para un incremento de la producción que frene el alza de los precios que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania.





EL PAPEL DE BIELORRUSIA

El Gobierno de Ucrania considera "poco probable" por ahora que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ordene una operación terrestre de su ejército en Ucrania, afirmó hoy Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior ucraniano.





No obstante, el asesor recordó que el ejército bielorruso está realizando actualmente ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania.





Por su parte, el primer viceministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Gulevich, expresó la preocupación de su país por el aumento del contingente militar occidental cerca de sus fronteras, por lo que reforzará sus tropas en zonas limítrofes y comenzará la segunda fase de las maniobras iniciadas el 4 de mayo para ensayar la capacidad de reacción de sus militares.