Muere tras un tiroteo con la Policía el acusado del atentado de Bruselas

El sospechoso del atentado este lunes en Bruselas de dos seguidores de la selección de fútbol de Suecia, en el que un tercero resultó herido grave, falleció este martes por las heridas de bala sufridas durante su detención, informó la prensa local.



Se trata de Abdesalem L., de origen tunecino y que estaba ilegalmente en Bélgica, según confirmó hoy el primer ministro belga, Alexander De Croo, en una rueda de prensa antes de que fuese alcanzado por los disparos de la policía en un café de Bruselas.



"Este ataque terrorista sacude los cimientos de nuestras sociedades pacíficas", afirmó el primer ministro belga, Alexander De Croo, en una rueda de prensa a primera hora de esta mañana, en la que la que comenzó enviado, en nombre de Bélgica, sus "más sinceras condolencias al pueblo de Suecia".



El político liberal ofreció la "inquebrantable solidaridad" de su Gobierno de coalición "frente a este odio ciego".



"Juntos lucharemos contra el terrorismo con una determinación aún mayor", aseguró el primer ministro.

La fiscalía informó que el sospechoso fue interceptado a primera hora de esta mañana en un café de la plaza Eugène Verboekhoven en Schaarbeek y que fue encontrada un arma similar a la utilizada ayer en el atentado al ser localizado.



Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo esta mañana un registro en una casa en la calle Huart Hamoirlaan en el mismo barrio, en la que se estima que era probablemente la residencia del sospechoso.



El fiscal federal, Frédéric Van Leeuw, informó de que la investigación está abierta y que ha sido asignada a un juez de instrucción de Bruselas especializado en terrorismo.



"El sospechoso no estaba en la lista OCAD (de sospechosos de terrorismo) porque no era conocido por delitos terroristas en nuestras bases de datos", dijo la ministra de Interior, Annelies Verlinden, en Radio 1.

La ministra precisó que el hombre "fue incluido en la base de datos de la policía por hechos de derecho común (en Túnez), no por hechos de terrorismo".



"El ataque fue imprevisto", dijo Verlinden, al asegurar que "la información que tenemos hoy parece indicar que el ataque está relacionado con objetivos suecos. También puede tener vínculos con Suecia".



Según explicaciones de la Fiscalía federal que se hizo cargo del caso, el atacante, que viajaba en una scooter, siguió a unos seguidores suecos que subieron a un taxi. Luego abrió fuego contra estas personas cuando bajaban del vehículo, en el cruce de la plaza Sainctelette y el bulevar du Ninième de Ligne.



Una de las víctimas fallecidas es sueca, mientras que la segunda es de origen sueco pero también tenía un documento de identidad suizo. La tercera víctima, que resultó gravemente herida, también es de origen sueco, según el fiscal federal Frédéric Van Leeuw.



El Centro Nacional de Crisis informó hoy de que el Órgano de Coordinación para el Análisis de Amenazas (Ocam) mantiene la alerta en la región de Bruselas-capital al nivel 4 (el más alto) de amenaza y el resto de Bélgica al nivel 3.