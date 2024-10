La Xunta da la razón a CCOO y anula el requisito de Mugardos para la estabilización del SAF

CCOO ha informado, por medio de una nota de prensa, de que el Xulgado do Contecioso-Administrativo nº1 de Ferrol le ha dado la razón al anular un requisito “arbitrario” que el Concello de Mugardos incluía en las bases para la estabilización del personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Se refiere a la obligatoriedad de poseer los permisos de circulación A1 o B1, “unha circunstancia que non se esixira en máis de 20 anos e nin sequera se estaba a solicitar para outros postos municipais”, explica el sindicato.



Así las cosas, el juzgado ferrolano concluyó que poseer este carné podría incluirse como mérito, “pero en ningún caso como unha obriga”, apuntan. Apuntó, asimismo, a que el Consistorio tampoco pone a disposición del personal algún vehículo. Por estos motivos, ha estimado íntegramente la demanda presentada y ordena a retrotaer el proceso de estabilización al momento anterior a la aprobación y publicación de las bases del proceso en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).