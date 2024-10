El PSOE denuncia las “mentiras” del Concello de Mugardos sobre la casa natal de Bello Piñeiro

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Mugardos emitió un comunicado en el que denuncia “as mentiras do PP” acerca de la casa natal del destacado pintor Felipe Bello Piñeiro. La formación afirma que “este é un claro exemplo de como o goberno municipal engana constantemente á veciñanza”.



En este sentido, el portavoz José Ángel Martínez Bardanca apuntó que “hai un ano, en outubro, nós presentabamos unha iniciativa para que se negociase co arzobispado a cesión da casa, ao que o PP contestou que ían poñerse en contacto coa Xunta para tramitar unha negociación conxunta”. Los socialistas exponen que, un año después y a iniciativa del BNG, la cuestión fue abordada en el Parlamento gallego, en donde “o PP votou asombrosamente en contra do que dicían que estaban facendo no Concello”.



Martínez Bardanca sostiene que esta situación es producto “do inmobilismo do PP en Mugardos, que non fai absolutamente nada pola veciñanza”.