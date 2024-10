Protesta vecinal en Mugardos ante el "el deterioro de los servicios municipales"

El próximo viernes, 18 de octubre, los vecinos y vecinas de Mugardos están llamados a concentrarse a siete de la tarde frente al consistorio para expresar su malestar ante “la falta de gestión y el deterioro de los servicios básicos municipales”.

La convocatoria, que parte de la propia ciudadanía, quiere ser “un berro colectivo contra o abandono de cuestións esenciais para a calidade de vida da vila”.

Así las cosas, bajo el lema “Mugardos non cala”, la protesta busca reunir a todos aquellos “que están cansos de ver as rúas sen limpar, sen desbrozar, zonas sen alumeado público e parques infantís en mal estado”, apuntan los convocantes, que invitan a los asistentes a acudir con cacerolas, silbatos o cualquier objeto que haga ruido como forma de expresar su descontento. “Queremos que a nosa voz se escoite, que as nosas demandas sexan tomadas en serio e que a administración cumpra coas súas obrigas”, añaden.