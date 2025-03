A performance “VidAs asomadAs” volve a escena, desta vez en Mugardos

A compañía Maquinarias Teatro propón a terceira interpretación da performance “vidAs asomadAs” dende que viu a luz con motivo do festival Ilustración-Arte.

As creadoras e actrices Helga Méndez e Eugenia Sanmartín están á fronte desta peza, que se exhibirá o venres ás 19.30 horas no Casino Mugardés, baixo a organización da Asociación Cultural Apelón Educación. Na proposta, as protagonistas encarnan a catro mulleres vinculadas co Antigo Hospital de Caridade, que hoxe corresponde ao Torrente Ballester de Ferrol.