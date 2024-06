BNG y PSdeG de Mugardos acuerdan un “diseño conjunto” de oposición

La convocatoria del grupo nacionalista de Mugardos para reunir a todas las fuerzas políticas de izquierdas del Concello frente al ejecutivo popular al que acusan de gobernar “sen proxecto de vila e sen planificación de futuro” no ha desembocado, como podía plantearse, en una moción de censura, pero sí en un trabajo de las tres formaciones de forma conjunta para, explicaron desde el BNG, “deseñar propostas colectivas e consolidar estratexias de avaliación da acción do goberno, a gran chave de cara a evitar o deterioro do concello o máximo posible.



Así las cosas, el portavoz del BNG y artífice de este encuentro, Evaristo Deus, valoró la reunión mantenida en la tarde del pasado lunes, calificándola de “moi satisfactoria” e indicando que “as fres forzas consensuamos que o actual goberno traballa sen un plan nin estratexia de futuro”.



En la reunión de los grupos de izquierda se valoró el clima de diálogo “constructivo”, que permitió, explican, llegar a consensos en cuestiones generales y comunes.



Entre estas están que el gobierno actual, el del popular Juan Domingo de Deus, “é incapaz de atender á veciñanza, solventar as necesidades fiscais do Concello, manter instalacións deportivas e infraestruturas ou encargarse de servizos básicos como a recollida de lixo ou limpeza”. Ante esta situación que consideran que se vive en Mugardos, las tres fuerzas acordaron consolidar una línea de actuación política transversal con el foco puesto en realizar una “avaliación continua” de la acción del gobierno.



El BNG, apunta su portavoz, Evaristo Deus, ha liderado este proceso de diálogo porque busca, asegura, “unha oposición unificada”.



Pese a esta postura conjunta de la que habla el portavoz nacionalista, parece que el PSdeG-PSOE es el más próximo a trabajar en este “deseño conxunto da oposición” y por parte del BNG se espera que Esquerda Unida –la formación que en su momento impidió un gobierno de izquierdas votando a su propia candidata Pilar Díaz, que ya no forma parte de la corporación– “se sume e se comprometa a construír colectivamente esta alternativa”.

El Bloque mugardés afirma que seguirá trabajando para conseguir “unha oposición conxunta e unificada”.

Evaristo Deus (portavoz del BNG)

"A chave do encontro foi establecer unha acción política transversal”

Las tres fuerzas de la oposición coincidieron en uno de los objetivos el encuentro, hacer una evaluación conjunta de la mala acción del gobierno del Partido Popular que desemboque en una “acción transversal”, en palabras del portavoz nacionalista. BNG y PSdeG se muestran más afines en cuando a un diseño conjunto de oposición, ya que, explican, “EU evitou dar unha postura firme”.