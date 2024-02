El buen hacer del Virxe da Cela de Monfero vuelve a tener recompensa

El CPI Plurilingüe Virxe da Cela es uno de los centros educativos de las comarcas reconocido por su gran implicación en múltiples y diversos proyectos. Ahora, ese buen hacer ha sido de nuevo recompensado –en este caso por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de la Xunta– con uno de los galardones de los Premios Innovagal, una iniciativa autonómica que busca “poñer en valor o labor dos colexios e institutos que desenvolven enfoques didácticos innovadores para dar resposta ás necesidades particulares do seu alumnado”.



El colegio se ha alzado con el tercer premio en una de las categorías –dotado con 3.000 euros y una distinción cuya vigencia asciende a cuatro cursos escolares– con su proyecto “MonferoSolidario”. Su objetivo es mejorar la calidad educativa y dar respuesta a las necesidades de los menores identificadas por el claustro. Dicha iniciativa, remarca el departamento del gobierno gallego, abarca múltiples ámbitos como el de la mejora de las competencias lingüísticas, matemáticas y digitales. En él se trabajan, asimismo, otras cuestiones relacionadas con las emociones, los hábitos de vida saludables o el desarrollo sostenible.

“Nesta convocatoria dos premios Innovagal presentamos a liña de traballo que desenvolvemos na última década e que recollemos ao redor deste proxecto. A través del damos vida aos valores de cooperación e voluntariado para crear unha escola por e para a vida. O noso alumnado aprende, pero tamén se forma como persoas comprometidas”, explica la directora del centro monferés, María del Camino Pereiro.

Etapas

La estrategia del claustro dentro de este proyecto se diferencia en las diferentes etapas educativas. Así, en el periodo de Educación Infantil, “a aprendizaxe parte do respecto á cultura da infancia, atendendo aos diferentes ritmos, necesidades e intereses. Así, contamos con metodoloxía a través da cal os menores das diferentes idades aprenden de forma conxunta e medran nun ambiente amable e respectuoso. Fano aproveitando as potencialidades do medio, das familias e da natureza”, argumenta la responsable del centro.

Cedida



Pereiro explica que en Educación Primaria los menores aprenden a “indagar, experimentar e crear”. Lo hacen por medio de técnicas activas. “Contamos, por exemplo, cunha radio escolar despregando competencias lingüísticas e comunicativas. Tamén damos vida aos ámbitos matemático e científico, iniciándoos no pensamento computacional e no eido dixital, dende unha perspectiva creativa e empoderada”. En este sentido, el centro toma parte en el proyecto DigiCraft y cuenta con una biblioteca creativa –Espazo Ferraganchos– “que nos abre as portas á creación audiovisual ou á realidade aumentada”.



Mientras, en la última de las etapas que se ofertan en el centro –ESO–, la responsable explica que “favorecemos a construción dun camiño vital adaptado, de forma que o alumnado teña posibilidades reais de construír o seu futuro a partir dos seus intereses e motivacións”. Para ello, desde el centro se les brinda la posibilidad, por ejemplo, de realizar intercambios dentro del programa Erasmus+. “Tamén damos valor ás competencias persoais e sociais, para comprender a realidade desde unha variedade de perspectivas; ilusionantes moitas delas, pero sempre responsables cos retos actuais”.

Personas

El Virxe da Cela apuesta por un modelo pedagógico “no que destacan sobre todo as persoas”. Se refuerza, además, la vinculación del alumnado con el medio natural que lo rodea. “Unha rapazada responsable e comprometida traerá novas posibilidades de futuro ás nosas aldeas, porque serán quen de entrelazar as potencialidades do medio coas posibilidades que ofrecen os avances científicos, tecnolóxicos ou comunicacionais”, asevera Pereiro.



En este sentido, el centro monferés participa en iniciativas como Education4ThePlanet, impulsada por la Fundación Ayuda en Acción y cuyo objetivo es involucrar a los jóvenes como ciudadanos implicados contra el cambio climático.