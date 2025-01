Moeche urge a la Xunta reparar la cubierta del CEIP San Ramón y adecuar el transporte escolar

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, mantuvo a finales de 2024 un encuentro con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, para abordar diferentes asuntos “de carácter urxente” y de competencia autonómica.



Es el caso de la situación “irregular” que se está dando en algunas de las paradas del transporte escolar. En este sentido, desde el Concello explican que en ciertos puntos se da la paradoja que de pasan dos autobuses –el primero a las 08.15 y el segundo 35 minutos después– “e a rapazada está obrigada a subirse ao primeiro”. El ejecutivo local califica esta situación de “sen sentido” y demanda que Direccción Xeral de Mobilidade actúe para evitar “un prexuízo aos nenos de curta idade (...) e que conduce a que algunhas familiar se vexan na obriga de renunciar ao servizo”.



Bascoy trasladó de nuevo, asimismo, una de las demandas más longevas del municipio a la Xunta: una solución “permanente e efectiva” para la cubierta del CEIP San Ramón, “máis aló do apaño temporal que a Consellería realizou recentemente no tellado” y que, explican desde el Consistorio, mantiene el amianto en el tejado y no soluciona el estado general del mismo.

En este sentido, Aneiros trasladó el inicio de la redacción del proyecto para una nueva infraestructura. “Valoramos este paso e confiemos que non necesite outros 14 anos para ser executado”, afirmó la regidora.



La titular del ejecutivo modestino aprovechó el encuentro para solicitar algún tipo de medida de seguridad en la AC-862 en los puntos de mayor concentración de negocios, viviendas y paradas de transporte escolar a su paso por el municipio.