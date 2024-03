Moeche mejora la accesibilidad en el entorno del centro de salud

El Ayuntamiento de Moeche se encuentra inmerso en la mejora de la accesibilidad del entorno del centro de salud del municipio. Así las cosas, la empresa encargada de la reparación de las aceras ultimaba en estas jornadas los trabajos de renovación en la zona, “que suporán unha importante mellora”, también estética, con una superficie de hormigón impreso “máis firme e resistente”, con rebajas en los pasos de peatones y pavimento táctil para las personas con dificultades de visión, especifican desde el ejecutivo local.



Desde el Consistorio explican que el proyecto continuará próximamente, ya que los trabajos para las nuevas aceras entre la calle Andrés Pérez Soto y Abanca se adjudicaron –a José No Martiñán e Hijos S.L.– en los últimos días, con una inversión de 54.684 euros.



La intervención se iniciará, en este caso, después del 23 de abril, con el objetivo de no interferir en el desarrollo de la Feira do Cabalo y coordinar al mismo tiempo la actuación con el soterrado de una nueva línea eléctrica por parte de UFD Distribución –para no levantar el firme dos veces–. “O inicio vai depender da coordinación entre ambas compañías e, en todo caso, deberá axustarse ao prazo máximo estipulado”, puntualizó la alcaldesa, Beatriz Bascoy. Este periodo asciende a cuatro meses.