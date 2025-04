Despois de arrasar por Europa dende o 2015, a banda francesa Overdrivers visita hoxe sábado, ás 23.04, O Bar Queiro, no Barqueiro, co seu disco "Glory or Nothing".

Con este traballo de seguro consolidaranse como unha das grandes potencias do hard rock contemporáneo. Esta é a terceira parada na xira antes de seguir por distintos puntos do Estado. Os pases custan 10 euros por adiantado e 14 na billeteira.