​Una porción de Brasil en As Pontes

La pandemia obligó a bajar la persiana a muchos negocios de hostelería, pero en momentos complicados algunas personas encuentran una gran oportunidad.











Es el caso de la brasileña Josilene Wessolwski que, en plena crisis sanitaria, decidió hacer realidad su sueño y abrir en As Pontes Mama Cakes Café, un local "que fusiona el estilo de repostería brasileño con el norteamericano", apunta.









Hora de merendar









"Siempre me apasionó hacer tartas y galletas. Las hacía para la familia y me decían que estaban deliciosas", recuerda contenta Wessolwski. Con los ánimos de los suyos, se lanzó a la aventura y moldeó un concepto distinto en As Pontes. "En el pueblo no teníamos un sitio así, de lanchonetes, de meriendas", explica la creadora de Mama Cakes.









La cafetería, en palabras de su propietaria, busca ser "diferente". Tanto es así que el local no cuenta con tirador de cerveza, algo que suple con "una variada carta de zumos naturales, smoothies o cafés", destaca Joseline.





















Queda claro que la filosofía de Mama Cakes trata de dar al cliente la oportunidad de degustar "muchos sabores, todos elaborados con productos artesanales hechos a mano", remarca la propietaria.









Un mimo que no pasa desapercibido por los que adoran el dulce. “Gustan mucho los brigadeiros gourmet, unas trufas de cacahuete tostado y chocolate cocoa”, indica. Pero las creativas tartas de Josilene Wessolwski causan, si cabe, aún más furor entre la clientela. “El secreto está en sus dobles rellenos”, desvela. Postres que esconden muchas horas de trabajo, por lo que pide a quienes deseen encargarlas que la avisen con “cinco o seis días de antelación”. Sin duda, la repostería de Josilene se está convirtiendo en tradición en As Pontes.