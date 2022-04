La novel food llega a Ferrol

Llevar una vida sana se está convirtiendo en toda una tendencia gastronómica en Ferrol. Por eso, cada vez son más los establecimientos que buscan ofrecer propuestas saludables a sus clientes.









Uno de los locales pioneros en trabajar esta filosofía se localiza en el barrio de Ultramar. Regida por Carolina Lizandra, Comer Sano Mola es una pequeña tienda que pretende atender, como resalta su propietaria, las necesidades "de la gente que lucha por llevar un estilo de vida más saludable y una alimentación sana”.









“Estudié cocina en Pontedeume y siempre me interesó hacer cocina con productos de novel food. Hacía recetas, las subía a redes sociales y la gente me preguntaba dónde compraba los platos”, recuerda entre risas.









En la ciudad departamental no existía ninguna tienda que ofreciera esta nueva versión saludable de los productos procesados. “A Ferrol no había llegado este concepto y me tocaba comprar por internet, con los problemas de gasto que esto me suponía cuando realizaba pedidos grandes”, explica Carolina Lizandra. Así que harta de esperar por un cambio que, quizá, nunca llegaría, decidió emprender una nueva aventura y abrir Comer Sano Mola.





En las baldas de Comer Sano Mola se pueden adquirir productos como los que hay, asegura Carolina, “en cualquier supermercado”, pero con una particularidad: “que todos son más ligeros”. “Aquí triunfan los dulces bajos en calorías, los alimentos bajos en hidratos o sin azúcares. Al final, lo que busca la gente son versiones más saludables de los alimentos de toda la vida”, puntualiza Carolina Lizandra.

















“En definitiva, esta nueva propuesta está pensada para que comer sano nunca resulte aburrido”, remarca la propietaria.









Un camino que, como bien sabe Carolina, a veces puede resultar largo si se hace en solitario. Por eso, la empresaria ha organizado, para el próximo 26 de abril, una charla en la que intervendrá la psicóloga Yolanda Iglesias, responsable de Conócete Mejor, en la que explicará cómo el contexto puede ayudar o limitar a la hora de elegir buenos alimentos. “Este será el primero de muchos talleres. Para comer bien, en ocasiones, hay que escuchar a nutricionistas o entrenadores personales”, finaliza.