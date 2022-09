Entrevista a Ángel León: “Galicia mantiene una forma de vivir muy relacionada con el mar”

Ángel León es conocido internacionalmente como "el chef del mar", por su cocina basada en los productos marinos. El chef de Aponiente, con tres estrellas Michelín, ha visitado A Coruña para participar en el Fórum Gastronómico con una ponencia centrada en el impacto positivo de la gastronomía.

¿Qué le ha parecido esta edición del Fórum Gastronómico?

Llevo viniendo muchos años a este evento. Para mí el Forum es una oportunidad de venir a Galicia, veo mucha gente a la que admiro y así mato dos pájaros de un tiro. Hay muchos cocineros a los que admiro de aquí y a los que tengo mucho respeto, como Pepe Solla. O Iván Domínguez, uno de los cocineros que tienen la mano más bonita con los pescados de escama. Es un verdadero mastero de coger las cosas humildes y llevarlas a la excelencia con cosas de su tierra, sin traer nada de fuera.

¿Qué significa para un chef como usted visitar nuestra comunidad?

Yo en Galicia no me siento extraño, por la cultura, por la forma de vida. Porque todo gira en torno al mar y hay mucha gente viviendo del mar todavía. Y eso no ocurre en muchos sitios, que tanta gente viva de la profesión de la marinería. En muchas partes del mundo los barcos han dejado de navegar, y Galicia sigue manteniendo sus cofradías de pescadores, esa forma de vida tan relacionada con el mar, y eso forma parte de mi trabajo.

¿Qué productos gallegos destacaría?

Uno quiere siempre lo que no tiene. Yo soy atlántico, pero en mi Atlántico faltan cosas que tenéis aquí. Por ejemplo el percebe, o los berberechos, o las almejas de Carril… Mil cosas, es una lista inagotable de cosas las que tenéis aquí.

¿En qué consiste el impacto positivo que puede tener la gastronomía?

Hay mucho por hacer todavía, vivimos en un mundo caprichoso donde queremos manejar la Naturaleza como queremos. En mi caso queremos seleccionar del mar lo que queremos, sin mirar al mar como una fuente de alimentación mucho más importante, que es lo que es. Hay que pensar que el 60% del oxígeno lo produce el plancton marino, respiramos gracias a él. Y eso si se lo preguntas a un niño o a cualquier persona que no esté directamente relacionada con el mar, pues no lo sabe. Yo no creo en la sostenibilidad, es una palabra que no suelo utilizar, porque ahora parece que todo es sostenible y nos lo vamos a creer.