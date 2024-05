Choiva Viños: un viaje por la diversidad del vino gallego

Hace ocho años, Alberto Varela, sumiller de profesión y amante apasionado del vino gallego, se aventuró en el mundo empresarial con una visión audaz: promover la diversidad vitivinícola de Galicia a través de su empresa, Choiva Viños.



Choiva Viños representa la historia del vino en Galicia, ofreciendo una amplia selección de vinos procedentes de todas las zonas de la comunidad. Desde las renombradas Rías Baixas, con sus Albariños, hasta las menos conocidas como Betanzos, A Pobra do Caramiñal, Bueu o Negueira de Muñiz en A Fonsagrada, la misión de Choiva Viños es destacar la diversidad y autenticidad de los vinos gallegos.



En un momento en que los vinos gallegos están en auge, Alberto Varela destaca la importancia de representar no solo a las bodegas más populares, sino también a las pequeñas y artesanales que a menudo quedan en la sombra. "Nosotros representamos el gremio de los artesanos, las pequeñas bodegas que a veces se olvidan en medio del éxito de las grandes", afirma Alberto Varela.

Alberto Varela, propietario de Choiva Viños



Aunque los Albariños, los Godellos y los Ribeiros son los favoritos del público, Choiva Viños se enorgullece de ofrecer una variedad de vinos menos conocidos pero igual de espectaculares. Por ejemplo, en los vinos de A Coruña, destacan la acidez como una virtud, no como un defecto. "Cuando la gente descubre la acidez de un vino natural elaborado por un pequeño artesano, entienden que la acidez es algo bueno", señala Varela.



Incluso los propios gallegos pueden sorprenderse al descubrir los vinos menos conocidos que ofrece Choiva Viños. Entre los vinos más vendidos se encuentran Quinta do Avelino 2022, Tolo do Xisto 2019, Massimo 2022, El Maldito 2020, El Renacido 2021 y Górgola, mientras que los más premiados incluyen Komocabras amarillo 2021, Sílice Finca Lobeiras, Tolo do Xisto 2019, Viña Peón 2021, Pazo Pondal 2020, Vía Arxentea Blanco 2023, El Maldito 2020 y Sacabeira 2021.