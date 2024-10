La Xunta activa servicios de emergencias ante alerta por viento, lluvia y temporal costero

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activado la alerta naranja por viento y lluvia en tierra con ráfagas muy fuertes y por temporal costero en todo el litoral gallego, informó el Gobierno gallego en un comunicado.



Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico por viento comenzará mañana, miércoles, a primeras horas de la mañana y se extenderá a toda la comunidad con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora.



En lo que se refiere al temporal costero, se esperan desde esta madrugada vientos del sur o suroeste de fuerza 8 que pueden alcanzar ocasionalmente fuerza 9 rolando a noroeste, junto con mar combinada del oeste con olas de hasta siete metros.



El nivel de alerta naranja por lluvia se espera que se inicie desde las primeras horas de esta madrugada en el interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra, en el noroeste de Ourense y en la zona del Miño en Pontevedra y Ourense por precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.



Ante esta situación de climatología adversa, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse apartado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos; y que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.



Ante los fuertes vientos y lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios y objetos que puedan ser derrumbados por el viento, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a anegarse, no aparcar en las orillas de los ríos, no utilizar vehículos ligeros ni de poca estabilidad y retirar todos los objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas.



Debido a la activación de la alerta naranja por viento por parte de la Agencia Estatal de Meteorología y de MeteoGalicia, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender durante toda la jornada de mañana las actividades en el exterior en los centros educativos de Galicia.



Para el caso de que las circunstancias de la localidad donde se encuentra el centro supusiesen un riesgo superior al declarado y pasase a una declaración de nivel superior, las direcciones podrán adoptar las decisiones oportunas respecto de las actividades extraescolares.



Adicionalmente, se extremarán las condiciones de circulación del transporte con seguimiento de las condiciones climáticas.



Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia advirtió de la situación a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubs náuticos, entre otros.